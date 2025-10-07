GENERANDO AUDIO...

Aprueban endurecer sanciones conra el maltrato animal. Foto: Cuartoscuro

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad endurecer las sanciones en contra de las personas que cometan actos de maltrato animal. Ahora, si alguien se graba cometiendo un acto de crueldad, su condena aumentará de 6 meses a 1 año, además deberá pagar una multa de hasta casi 6 mil pesos.

Endurecen sanciones por maltrato animal en Nuevo León

Ayer lunes los diputados de Nuevo León aprobaron, con 36 votos a favor y 0 en contra, agregar un párrafo al artículo 445 Bis I del Código Penal, para incrementar de seis meses a un año de prisión la sanción de cualquier persona que se capte en imágenes, fotografías o videograbaciones cometiendo actos de maltrato animal, y los hechos se realizan en presencia de niñas, niños y adolescentes.

También deberán pagar una multa que puede variar de 25 a 50 cuotas, lo que equivale a una cantidad de entre 2 mil 828.5 pesos y 5 mil 657 pesos.

Itzel Castillo, presidenta de la actual legislatura, añadió que con esta reforma se manda un mensaje claro de que en Nuevo León no se tolerará la violencia en ninguna de sus formas. Se reforzará la protección legal de los animales, impulsando una cultura de respeto, bienestar y responsabilidad social.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), México ocupa el tercer lugar en maltrato animal en Latinoamérica. De 2019 a 2021, se iniciaron 3 mil 339 carpetas de investigación por agresiones en contra de los animales. De este número, tan sólo hubo 168 vinculados a proceso y 24 sentencias.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]



