Enfrentamiento en Monterrey deja herido a policía de Fuerza Civil

Un enfrentamiento entre elementos de Fuerza Civil y civiles armados dejó como saldo a un oficial herido la madrugada de este jueves en la colonia CROC en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos habrían ocurrido cuando una patrulla de Fuerza Civil transitaba por la zona aledaña a la colonia Topo Chico, cuando se encontraron con un grupo de hombres armados que iniciaron la agresión.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados fueron sorprendidos por los tripulantes de, al menos, dos o tres vehículos, quienes abrieron fuego contra ellos sin previo aviso.

