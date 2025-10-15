Envían rescatistas de Nuevo León a apoyar a Veracruz tras inundaciones

GENERANDO AUDIO...

Un grupo de rescatistas de Nuevo León fue enviado el martes a Veracruz para apoyar en la búsqueda y rescate de personas afectadas por las inundaciones provocadas por las intensas lluvias. El Gobernador del estado encabezó la salida del contingente conformado por personal de Protección Civil, DIF Nuevo León y la Secretaría de Igualdad e Inclusión, quienes se trasladaron a las zonas con mayores afectaciones.

Las autoridades informaron que en esta primera etapa los equipos se enfocarán en llevar víveres y agua a las comunidades que permanecen incomunicadas. En caso de ser necesario, se realizarán labores de rescate o evacuación de personas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Despliegue con 20 rescatistas y 14 unidades de emergencia

El contingente está integrado por 20 elementos de Protección Civil de Nuevo León, 4 de Guadalupe y 5 de San Pedro, apoyados con 14 unidades de emergencia, entre ellas lanchas, camionetas 4×4, mulas y un helicóptero.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, explicó que el equipo está preparado para operar entre cinco y seis días, con posibilidad de relevo si las condiciones lo requieren. “Hay muchas comunidades incomunicadas, por lo cual, primero se transportan víveres y, si es necesario, se rescata a personas. También va un equipo técnico especializado y, de requerirse, un segundo despliegue incluirá perros de búsqueda”, detalló.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Además de los equipos de rescate, fueron enviadas 20 toneladas de víveres para repartir entre los damnificados. Cavazos señaló que el operativo se realiza bajo protocolos internacionales, en coordinación con Protección Civil Nacional, y recordó que los mismos equipos participaron previamente en labores de apoyo en Texas.

El contingente permanecerá en Veracruz seis días, mientras se evalúa si será necesario extender el apoyo.