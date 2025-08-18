¡Es gratis! Arranca operaciones la Ruta C de la Regio Ruta en Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Se inaugura la Ruta C de la Regio Ruta. Foto: Gobierno

Este lunes inicia operaciones la Ruta C de la Regio Ruta, el nuevo servicio de transporte público gratuito con el que cuenta la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este recorrido pasará por las colonias Fomerrey 35, Gloria Mendiola y San Bernabé.

Inician operaciones de la Ruta C de la Regio Ruta

La Ruta C conectará la estación del Metro San Bernabé con el Preparatoria “Pablo Livas” de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Como ya se mencionó, el día de hoy, 18 de agosto, comenzará a dar servicio este nuevo recorrido.

Actualmente, la Regio Ruta cuenta con otras dos Líneas: la Ruta D (Obispado – Macroplaza – Fundidora) y Ruta B (Solidaridad – Plutarco Elías Calles – Valle Verde). Se tiene planeado que el sistema se expanda de manera escalonada en próximas fechas.

De acuerdo con el Gobierno Monterrey, la Regio Ruta contará con 5 Líneas que darán cobertura a más de 320 colonias de la capital del estado.

Ruta A: Macroplaza – Mederos – La Rioja

Macroplaza – Mederos – La Rioja Ruta B: Solidaridad – Plutarco Elías Calles – Valle Verde

Solidaridad – Plutarco Elías Calles – Valle Verde Ruta C: Gloria Mendiola – San Bernabé

Gloria Mendiola – San Bernabé Ruta D: Obispado – Macroplaza – Fundidora

Obispado – Macroplaza – Fundidora Ruta E: Moderna – Félix U. Gómez

Los horarios de servicio son de 5:00 a 23:00 horas (lunes a sábado) y 7:00 a 23:00 horas (domingos y días feriados). Por otra parte, la frecuencia de los autobuses es de cada 15-20 minutos entre semana y de 25 minutos los fines de semana.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]