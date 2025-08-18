¡Es gratis! Arranca operaciones la Ruta C de la Regio Ruta en Monterrey
Este lunes inicia operaciones la Ruta C de la Regio Ruta, el nuevo servicio de transporte público gratuito con el que cuenta la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este recorrido pasará por las colonias Fomerrey 35, Gloria Mendiola y San Bernabé.
Inician operaciones de la Ruta C de la Regio Ruta
La Ruta C conectará la estación del Metro San Bernabé con el Preparatoria “Pablo Livas” de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Como ya se mencionó, el día de hoy, 18 de agosto, comenzará a dar servicio este nuevo recorrido.
Actualmente, la Regio Ruta cuenta con otras dos Líneas: la Ruta D (Obispado – Macroplaza – Fundidora) y Ruta B (Solidaridad – Plutarco Elías Calles – Valle Verde). Se tiene planeado que el sistema se expanda de manera escalonada en próximas fechas.
De acuerdo con el Gobierno Monterrey, la Regio Ruta contará con 5 Líneas que darán cobertura a más de 320 colonias de la capital del estado.
- Ruta A: Macroplaza – Mederos – La Rioja
- Ruta B: Solidaridad – Plutarco Elías Calles – Valle Verde
- Ruta C: Gloria Mendiola – San Bernabé
- Ruta D: Obispado – Macroplaza – Fundidora
- Ruta E: Moderna – Félix U. Gómez
Los horarios de servicio son de 5:00 a 23:00 horas (lunes a sábado) y 7:00 a 23:00 horas (domingos y días feriados). Por otra parte, la frecuencia de los autobuses es de cada 15-20 minutos entre semana y de 25 minutos los fines de semana.