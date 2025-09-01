Falla en juego mecánico en feria de Juárez, Nuevo León, deja al menos 2 lesionados

GENERANDO AUDIO...

Se reportó un accidente en la feria Nueva de Juárez. Foto: Cuartoscuro

Una falla en el juego mecánico conocido como el “gusanito” provocó un accidente en la Nueva Feria de Juárez, en el estado de Nuevo León. Medios locales reportan que al menos dos personas resultaron lesionadas, aunque otros sitios manejan la cifra de cuatro.

Falla en juego mecánico provoca accidente en la Nueva Feria de Juárez

El día de ayer por la noche ocurrió un accidente en la Nueva Feria de Juárez. La prensa local menciona que se presentó una falla en el sistema de frenos del juego mecánico, lo que provocó que la atracción se descarrilara.

Elementos de Protección Civil y de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos para atender a las personas involucradas en el accidente. Usuarios de redes sociales compartieron imágenes en las que se ve a un grupo de personas junto a un hombre que tiene manchas de sangre en la camisa.

Las autoridades municipales de Juárez no se han pronunciado al respecto, tampoco Protección Civil de Nuevo León ha presentado un informe sobre lo ocurrido. Como ya se mencionó, no hay una cifra oficial de lesionados, aunque los primeros reportes mencionan, al menos, dos adultos heridos; también se habla de menores que sufrieron lesiones.

