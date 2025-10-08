GENERANDO AUDIO...

ELOTE FEST 2025 FOTO: ARCHIVO UNO TV

El elote, uno de los alimentos más queridos y representativos de México, tendrá su propia celebración en Nuevo León. Este año, el Festival del Elote 2025 llega con entrada totalmente gratuita y muchas actividades pensadas para toda la familia.

Ya sea que vayas con amigos o en familia, el Festival del Elote en San Nicolás promete ser una experiencia llena de sabor, cultura y diversión, ideal para pasar una tarde diferente y celebrar uno de los ingredientes más importantes de la gastronomía mexicana.

@elotesalgrano Acompáñanos este 17 de oct apartir de las 5:00 PM hasta las 10:00 PM tendremos sorpresas para ti !!! ♬ sonido original – Elotes Al Grano

¿Cuándo y dónde será?

La cuarta edición del festival se realizará el 17 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde, en la Plaza Principal Bernardo Reyes, ubicada en Benito Juárez 304, San Nicolás de los Garza. La entrada es libre para todo público.

¿Por qué se celebra el Festival del Elote?

Este evento, organizado por el municipio de San Nicolás y el Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal, celebra la importancia del maíz en la cultura mexicana. Además, reconoce el trabajo de comunidades agrícolas de municipios como Galeana, Iturbide, Aramberri, Dr. Arroyo y General Zaragoza, donde aún se conservan las tradiciones de siembra y cosecha.

¿Qué habrá en el festival?

Los asistentes podrán disfrutar de:

Música y espectáculos en vivo.

Talleres y rifas especiales.

Una gran variedad de elotes en diferentes presentaciones.

¿Cuánto podrías gastar?

El costo depende de lo que elijas comer:

Desde $20 pesos , por un vaso pequeño de elote sencillo.

, por un vaso pequeño de elote sencillo. Hasta $300 pesos o más, si pruebas charolas gourmet o combinaciones especiales.

El Festival del Elote en San Nicolás es una oportunidad perfecta para convivir en familia, apoyar a productores locales y disfrutar del sabor del maíz en todas sus formas.