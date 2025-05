Fiscalía de Nuevo León confirma cuarto caso de “pinchazo” en Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Los “pinchazos” se han presentado en el Metro de Monterrey. Foto: Cuartoscuro

Javier Flores Saldívar, titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, dio a conocer que se presentó una nueva denuncia por un ataque con aguja o “pinchazo” en el transporte público de Monterrey, con lo cual suman 4 denuncias de este tipo ante las autoridades estatales.

Denuncian un nuevo caso de “pinchazo” en Monterrey

Durante un encuentro con la prensa, Javier Flores reveló que se tiene una denuncia más por un caso de “pinchazos” en el Metro de Monterrey. La víctima es una mujer. El fiscal añadió que el examen toxicológico no arrojó el uso de alguna sustancia.

“Hay una más de “pinchazo”, se presentó la denuncia. El examen toxicológico no muestra ninguna sustancia, no obstante, de que la víctima se manifiesta alterada”, reveló Javier Flores.

Medios locales informaron que la agresión ocurrió en la estación Cuauhtémoc del Metro de Monterrey. La víctima se percató de la presencia de un hombre detrás de ella; momentos después sintió un piquete en la espalda, posteriormente, presentó mareos y cansancio.

Identifican a dos mujeres como presuntas responsables de los “pinchazos” en el Metro

Hace unos días, el fiscal de Nuevo León declaró ante la prensa que, luego de revisar el material de las cámaras de seguridad, se detectó la presencia de mujeres en dos de los casos de “pinchazos” que han ocurrido en Monterrey y el área metropolitana.

“En la revisión de los videos se tiene, en dos de ellos, la presencia de mujeres, es todo lo que hemos encontrado”, dijo Javier Flores.

El 21 de mayo, la policía municipal de Guadalupe informó que una mujer de complexión robusta que llevaba un turbante, atacó con una aguja a una mujer de la tercera edad que estaba formada en una sucursal del Banco del Bienestar para cobrar su pensión.

La Fiscalía no ha precisado si esta persona es una de las dos mujeres que se identificaron gracias a las cámaras de seguridad en el Metro de Monterrey.

Aunque han pasado casi 3 semanas desde que se reportó el primer caso de “pinchazos” en Monterrey, las autoridades del estado aún no han informado sobre la detención de algún sospechoso.

