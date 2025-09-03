GENERANDO AUDIO...

Denuncian acoso sexual en la Ruta 226 de Nuevo León. Foto: Getty Images

Una joven de Nuevo León denunció que un hombre la acosó sexualmente en la ruta 226 del transporte público. La víctima grabó el momento en que un sujeto bajaba la mano para tocarle las piernas. Tras la viralización del caso en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado informó que se encuentra investigando lo ocurrido.

Joven denuncia acoso sexual en la ruta 226 del transporte público de Nuevo León

El martes, la joven denunció, mediante un video, que fue víctima de acoso sexual por parte de un individuo, quien tocó sus piernas.

Las imágenes muestran que este sujeto aprovechó la cercanía con la joven, debido a que el camión iba lleno, para bajar la mano “discretamente” y acariciarle la pierna. El video evidencia que no se trató de un roce accidental, ya que el individuo bajó la mano en un par de ocasiones con la intención de tocar a la víctima.

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales y la FGJ de Nuevo León ya inició una carpeta de investigación de oficio para aclarar lo ocurrido. Hasta el momento, las autoridades del estado no han informado si se detuvo al acosador o si se conoce su identidad.

“La #FiscaliaNL informa que ante la difusión de un video en redes sociales en el que una mujer evidencia ser víctima de un presunto acoso sexual por parte de un hombre en una unidad de transporte urbano, esta autoridad ha iniciado una carpeta de investigación de oficio”.

