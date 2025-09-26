Gobierno de Nuevo León anuncia acciones para salvar a osa de La Pastora

GENERANDO AUDIO...

Una osa negra se encuentra enferma en La Pastora. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de Nuevo León intervino en el caso de la osa en el Zoológico de La Pastora, y anunció medidas sobre el cuidado del espécimen animal. Una de estas acciones es que Parques y Vida Silvestre se encargará de los cuidados veterinarios.

Toman medidas por caso de osa en el Zoológico de la Pastora

El día de ayer, autoridades de Nuevo León y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizaron una inspección en el Zoológico de La Pastora, para evaluar la condición de salud de una osa negra.

Recordemos que hace un par de días acusaron de negligencia al Zoológico, por las terribles condiciones en las que vive un ejemplar hembra del oso negro americano, con la piel pudriéndose en todo su cuerpo, rodeada de moscas y gusanos.

La hembra presentaba una condición grave de desnutrición y bajo peso, además de zonas de alopecia, engrosamiento de la piel y laceraciones en el costado derecho con exposición de tejido subcutáneo.

Como ya se mencionó, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León se compromete a darle atención médica a la osa, con el objetivo de que recupere su salud y pueda reincorporarse a la vida salvaje.

Su pronóstico se mantiene en reserva, y en caso de que su salud se vea comprometida de manera irreversible, se implementará una serie de cuidados para garantizar su bienestar en La Pastora.

