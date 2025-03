Ola de incendios azota área metropolitana de Monterrey: imágenes

GENERANDO AUDIO...

Reportan incendio en zona industrial de Nuevo León. Foto: Uno TV

Fuertes vientos y ambiente seco han provocado múltiples incendios en el área metropolitana de Monterrey durante la tarde de este martes 4 de marzo, sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales.

Algunos de estos incendios se reportan como de gran magnitud, como el registrado en el municipio de Santa Catarina, límites con García, donde el personal de las corporaciones de protección civil y bomberos intentan sofocarlo.

Hasta el momento se reportan al menos tres mega incendios, dos en García y uno en Santa Catarina.

Protección Civil de Nuevo León informó que hasta cerca de las 17:00 horas, el número de emergencias 911 había recibido 106 reportes de incendios en lotes baldíos, 12 reportes de incendio en fábricas o bodegas.

A esto se acumulan los reportes de anuncios caídos, cables caídos, cortos circuitos y postes derribados por el viento.

A través de sus redes sociales, Protección Civil de Nuevo León han reportado varios incendios, algunos que ya han sido controlados, según afirman, como el de un basurero clandestino.

Sin embargo, otros incendios como el que se registra en Cerro del Topo Chico, en donde personal de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil Monterrey y Bomberos Nuevo León, hasta hace unas horas se mantenía en labores.

Las corporaciones recomendaron no encender fogatas, no tirar colillas de cigarro encendidas, no realizar actividades al aire libre, tener precaución con herramientas eléctricas y de gas o que genere chispas.

Incendio en planta de Vitro causa desalojos

Un incendio en la planta de Vitro causó el desalojo del personal en el municipio de García, en Nuevo León, entidad que enfrenta una preocupación por incendios en diversos puntos que han sido alertados por Protección Civil del Estado.

A través de redes sociales se han compartido videos en donde se observa la columna de humo negro y algunas llamas que movilizaron los cuerpos de emergencia a la zona industrial del municipio.

Según reportes, ante el incendio habría comenzado en un terreno baldío que se extendió a la zona de la planta la tarde de este martes 4 de marzo.

Al menos, 80 trabajadores habrían sido desalojados de manera preventiva por parte de las autoridades.

Bandera roja por clima en Monterrey

Durante la mañana de este martes, Protección Civil Municipal Monterrey informó sobre la activación de bandera roja por las condiciones climáticas que, adelantó, serían “extremadamente buenas para el inicio y propagación de incendios”.

La medida implementada por las autoridades estará vigente hasta las 7 de la noche de este martes 4 de marzo.