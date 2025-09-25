GENERANDO AUDIO...

Denuncian al Zoológico La Pastora por maltrato. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Cristina Marmolejo, defensora de los animales, denunció las malas condiciones en la que viven dos osos en el Zoológico La Pastora, en Monterrey, Nuevo León. Uno de los especímenes tiene la piel pudriéndose, mientras que el otro está encerrado en una jaula pequeña, un “calabozo para osos”.

Denuncian malas condiciones en las que viven dos osos en el Zoológico La Pastora

En el video que publicó Cristina Marmolejo se ve a un oso con la piel en terribles condiciones, rodeado de moscas y gusanos. La enfermedad que padece está por todo su cuerpo, incluyendo la cabeza.

“Animales que deberían estar protegidos y cuidados, animales hermosos que son propiedad de la nación, este funcionario los dejó a su suerte y les negó tratamiento… tanto, que así como ves, uno de ellos está muriendo en vida. Lleno de moscas y gusanos, y con la piel pudriéndose”.

[TE PUEDE INTERESAR: Más de mil 700 perros y gatos fueron sacrificados en Santa Catarina, asegura Mariana Rodríguez]

El segundo espécimen no aparece en el video, aunque más tarde compartió una imagen. “Y al otro oso, lo mantienen aislado, encerrado en una jaula pequeña, oscura, como si fuera un castigo. Lo tienen en un calabozo para osos desde hace 4 años”.

La activista hace responsable del mal estado de los animales a Jean Joseph Léautaud Russek, director general del Parque Fundidora, y a Gustavo Sepúlveda, director del Zoológico La Pastora; además, pide la intervención del gobernador Samuel García para rescatar a los dos osos.

El caso se difundió rápidamente en redes sociales y más personas se sumaron a la exigencia de un trato digno para los animales.

La Pastora responde a la polémica por el video de un oso

Ante la reacción de la gente, La Pastora informó que hace 2 años la Profepa le pidió al Zoológico cuidar de una osa rescatada que llegó con “enfermedades graves e irreversibles; infección bacteriana, problemas renales y hepáticos”.

Desde entonces se le han brindado los cuidados necesarios como atención veterinaria, medicamentos, alimentación adecuada y un monitoreo médico constante en coordinación con la Profepa.

La Pastora también informa que este jueves habrá una reunión con la Profepa y veterinarios especializados para evaluar a la osa y tomar la mejor decisión, “pensando únicamente en su bienestar”. El comunicado no menciona nada sobre el segundo oso, el que vive en el “calabozo”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]