Inicia operaciones la Línea 3 de la Regio Ruta
La Regio Ruta, nuevo sistema de transporte público gratuito en la ciudad de Monterrey, continúa con su expansión y este lunes 25 de agosto inician operaciones de la Línea E, que recorre Félix Gómez, Fundidora y Moderna.
Hoy lunes inician operaciones de la Línea 3 de la Regio Ruta
A partir de este lunes comienzan operaciones de la Línea E de la Regio Ruta, la nueva opción gratuita para mejorar el transporte público y la movilidad de los habitantes de Monterrey.
Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, prometió cinco Líneas de servicio en la Regio Ruta, y hasta el momento, cuatro de ellas ya están en operación, solo falta la Línea A.
- Línea A: Macroplaza – Mederos – La Rioja
- Línea B: Solidaridad – Plutarco Elías Calles – Valle Verde
- Línea C: Gloria Mendiola – San Bernabé
- Línea D: Obispado – Macroplaza – Fundidora
- Línea E: Moderna – Félix U. Gómez
Los horarios de servicio son de 5:00 a 23:00 horas (lunes a sábado) y 7:00 a 23:00 horas (domingos y días feriados). Por otra parte, la frecuencia de los autobuses es de cada 15-20 minutos entre semana y de 25 minutos los fines de semana.
[TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuál es el más caro? Precio del transporte público en CDMX, Edomex, Puebla, Jalisco y Nuevo León]
Ruta de la Línea E
Sentido Sur-Norte
- Metro Félix U. Gómez
- José Ma. Arteaga
- Juan Escutia
- Adolfo Prieto
- Parque Fundidora/Torre Administrativa
- Cintermex
- Arena Monterrey
- Metro Parque Fundidora
- Pablo A. de la Garza
- Bodega Aurrera “Plaza Violeta”
- Clínica 15
Sentido Norte-Sur
- Clínica 15
- Clínica de Pemex
- Granada
- 20 de octubre
- Plaza Colonia Nuevo Madero
- Bodega Aurrera Luis G. Urbina
- Pablo A. de la Garza
- Metro Parque Fundidora
- Metro Félix U. Gómez
¿Cómo registrarse en la Regio Ruta?
Para utilizar la Regio Ruta debes completar el registro en línea en la siguiente página web https://regioruta.monterrey.gob.mx/ ; lo único que necesitas es la credencial de elector, comprobante de domicilio y llenar un formulario.
También existe la opción de realizar el registro de manera presencial en los siguientes Centros de Atención Múltiple.
- CAM Palacio: Ignacio Zaragoza y Melchor Ocampo s/n, colonia Centro
- CAM Garza Sada: Sierra de Lampazos 3900, colonia Sierra Ventana
- CAM Parque Aztlán: Prolongación Aztlán s/n entre Esquisto y Apolo, colonia San Bernabé
- CAM Parque: Tucán: Av. Comisión Tripartita y Uranio, Col. Valle de Infonavit