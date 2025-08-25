Inicia operaciones la Línea 3 de la Regio Ruta

GENERANDO AUDIO...

La Regio Ruta, nuevo sistema de transporte público gratuito en la ciudad de Monterrey, continúa con su expansión y este lunes 25 de agosto inician operaciones de la Línea E, que recorre Félix Gómez, Fundidora y Moderna.

A partir de este lunes comienzan operaciones de la Línea E de la Regio Ruta, la nueva opción gratuita para mejorar el transporte público y la movilidad de los habitantes de Monterrey.

Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, prometió cinco Líneas de servicio en la Regio Ruta, y hasta el momento, cuatro de ellas ya están en operación, solo falta la Línea A.

Línea A: Macroplaza – Mederos – La Rioja

Macroplaza – Mederos – La Rioja Línea B: Solidaridad – Plutarco Elías Calles – Valle Verde

Solidaridad – Plutarco Elías Calles – Valle Verde Línea C: Gloria Mendiola – San Bernabé

Gloria Mendiola – San Bernabé Línea D: Obispado – Macroplaza – Fundidora

Obispado – Macroplaza – Fundidora Línea E: Moderna – Félix U. Gómez

Los horarios de servicio son de 5:00 a 23:00 horas (lunes a sábado) y 7:00 a 23:00 horas (domingos y días feriados). Por otra parte, la frecuencia de los autobuses es de cada 15-20 minutos entre semana y de 25 minutos los fines de semana.

Ruta de la Línea E

Sentido Sur-Norte

Metro Félix U. Gómez

José Ma. Arteaga

Juan Escutia

Adolfo Prieto

Parque Fundidora/Torre Administrativa

Cintermex

Arena Monterrey

Metro Parque Fundidora

Pablo A. de la Garza

Bodega Aurrera “Plaza Violeta”

Clínica 15

Sentido Norte-Sur

Clínica 15

Clínica de Pemex

Granada

20 de octubre

Plaza Colonia Nuevo Madero

Bodega Aurrera Luis G. Urbina

Pablo A. de la Garza

Metro Parque Fundidora

Metro Félix U. Gómez

¿Cómo registrarse en la Regio Ruta?

Para utilizar la Regio Ruta debes completar el registro en línea en la siguiente página web https://regioruta.monterrey.gob.mx/ ; lo único que necesitas es la credencial de elector, comprobante de domicilio y llenar un formulario.

También existe la opción de realizar el registro de manera presencial en los siguientes Centros de Atención Múltiple.

CAM Palacio: Ignacio Zaragoza y Melchor Ocampo s/n, colonia Centro

Ignacio Zaragoza y Melchor Ocampo s/n, colonia Centro CAM Garza Sada: Sierra de Lampazos 3900, colonia Sierra Ventana

Sierra de Lampazos 3900, colonia Sierra Ventana CAM Parque Aztlán: Prolongación Aztlán s/n entre Esquisto y Apolo, colonia San Bernabé

Prolongación Aztlán s/n entre Esquisto y Apolo, colonia San Bernabé CAM Parque: Tucán: Av. Comisión Tripartita y Uranio, Col. Valle de Infonavit

