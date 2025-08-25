Inicia operaciones la Línea 3 de la Regio Ruta

| 09:42 | J. Luis Márquez | Uno TV
Se sigue expandiendo la Regio Ruta.
Se sigue expandiendo la Regio Ruta. Foto: Gobierno de Monterrey

La Regio Ruta, nuevo sistema de transporte público gratuito en la ciudad de Monterrey, continúa con su expansión y este lunes 25 de agosto inician operaciones de la Línea E, que recorre Félix Gómez, Fundidora y Moderna.

Hoy lunes inician operaciones de la Línea 3 de la Regio Ruta

A partir de este lunes comienzan operaciones de la Línea E de la Regio Ruta, la nueva opción gratuita para mejorar el transporte público y la movilidad de los habitantes de Monterrey.

Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, prometió cinco Líneas de servicio en la Regio Ruta, y hasta el momento, cuatro de ellas ya están en operación, solo falta la Línea A.

  • Línea A: Macroplaza – Mederos – La Rioja
  • Línea B: Solidaridad – Plutarco Elías Calles – Valle Verde
  • Línea C: Gloria Mendiola – San Bernabé
  • Línea D: Obispado – Macroplaza – Fundidora
  • Línea E: Moderna – Félix U. Gómez

Los horarios de servicio son de 5:00 a 23:00 horas (lunes a sábado) y 7:00 a 23:00 horas (domingos y días feriados). Por otra parte, la frecuencia de los autobuses es de cada 15-20 minutos entre semana y de 25 minutos los fines de semana.

 Ruta de la Línea E

Sentido Sur-Norte

  • Metro Félix U. Gómez
  • José Ma. Arteaga
  • Juan Escutia
  • Adolfo Prieto
  • Parque Fundidora/Torre Administrativa
  • Cintermex
  • Arena Monterrey
  • Metro Parque Fundidora
  • Pablo A. de la Garza
  • Bodega Aurrera “Plaza Violeta”
  • Clínica 15

Sentido Norte-Sur

  • Clínica 15
  • Clínica de Pemex
  • Granada 
  • 20 de octubre
  • Plaza Colonia Nuevo Madero
  • Bodega Aurrera Luis G. Urbina
  • Pablo A. de la Garza
  • Metro Parque Fundidora
  • Metro Félix U. Gómez

¿Cómo registrarse en la Regio Ruta?

Para utilizar la Regio Ruta debes completar el registro en línea en la siguiente página web https://regioruta.monterrey.gob.mx/ ; lo único que necesitas es la credencial de elector, comprobante de domicilio y llenar un formulario.

También existe la opción de realizar el registro de manera presencial en los siguientes Centros de Atención Múltiple.

  • CAM Palacio: Ignacio Zaragoza y Melchor Ocampo s/n, colonia Centro
  • CAM Garza Sada: Sierra de Lampazos 3900, colonia Sierra Ventana
  • CAM Parque Aztlán: Prolongación  Aztlán s/n entre Esquisto y Apolo, colonia San Bernabé
  • CAM Parque: Tucán: Av. Comisión Tripartita y Uranio, Col. Valle de Infonavit
