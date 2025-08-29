Inicia reparto de la “Tarjeta Regia Plus” que ofrece 2 mil pesos bimestrales a mujeres vulnerables

GENERANDO AUDIO...

Inicia la entraga de la Tarejta Regio Plus. Foto: Gobierno de Monterrey

El Gobierno de Monterrey inició la entrega de la Tarjeta Regia Plus, el programa social que otorga 2 mil pesos bimestrales a las mujeres regiomontanas en situación vulnerable. Las beneficiarias podrán utilizar la tarjeta para realizar compras en tiendas y supermercados participantes.

Entregan Tarjeta Regia Plus a mujeres en Monterrey

Ayer jueves, 28 de agosto, el alcalde Adrián de la Garza recorrió la zona norte de la ciudad de Monterrey para entregar la Tarjeta Regia Plus a las mujeres que más lo necesitan y que viven en la capital del estado, para mejorar su calidad de vida.

El apoyo económico consiste en un depósito bimestral de 2 mil pesos en la tarjeta; con ella podrán adquirir productos en tiendas como Soriana, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, entre otras.

Las beneficiarias de la Tarjeta Regia Plus también tendrán acceso a talleres de autoempleo, microcréditos, becas, así como apoyo legal y psicológico en caso de necesitarlo.

En esta primera etapa, se entregarán 45 mil tarjetas electrónicas y se tiene planeado que el reparto de los plásticos continúe en otras partes de la ciudad durante las próximas semanas. Se recomienda estar al pendiente de las cuentas oficiales del Gobierno Monterrey para conocer las fechas exactas.

