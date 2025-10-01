GENERANDO AUDIO...

Uno de los agresores es presuntamente practicante de artes marciales. Foto: Getty

Un repartidor de comida fue agredido en la vía pública por dos jóvenes en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lo que generó indignación entre vecinos y usuarios en redes sociales.

El hecho ocurrió en la zona del Centrito Valle y quedó registrado en un video que circula en distintas plataformas.

La agresión en el Centrito Valle de San Pedro

El ataque ocurrió en las calles Mississippi y Río Tamazunchale, en un área de alta actividad comercial y restaurantera. En las imágenes se observa a un sujeto sin camiseta, acompañado de otro hombre, que confronta, al menos, a dos repartidores de aplicación.

Uno de ellos fue derribado y pateado en el suelo por el agresor principal, mientras su acompañante permanecía a un costado observando la escena.

Un intento de defender al repartidor

En el mismo video aparece un hombre con camisa a cuadros roja y negra, quien intenta intervenir en defensa del repartidor y ayudarlo a levantarse. Sin embargo, al acercarse, los atacantes lo persiguieron con intención de golpearlo, lo que provocó un momento de mayor tensión en la vía pública.

Indignación en redes sociales por agresión en San Pedro

Los agresores fueron identificados por usuarios como los hermanos Alejandro y Jorge Gamboa, uno de ellos con experiencia en artes marciales. La presunta preparación de los atacantes en disciplinas de combate aumentó el rechazo hacia la violencia ejercida contra el trabajador.

Hasta el momento, las autoridades municipales de San Pedro no han emitido un posicionamiento oficial y se desconoce si la víctima presentó una denuncia formal. Mientras tanto, en redes sociales se multiplican las exigencias de sanciones contra los responsables.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]