Justicia para Juan: alumno de la UANL denuncia abuso sexual durante novatada

Un alumno de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), de nombre Juan Manuel Rodríguez González, denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de estudiantes de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC) y personal administrativo durante una “novatada”.

Buscando justicia y castigo para sus agresores, Juan Manuel publicó un video en su perfil de Facebook para relatar los hechos que sufrió cuando fue miembro del grupo musical universitario “La Tuna”, de la FACDYC.

En su denuncia, el alumno de la UANL cuenta que aproximadamente hace 3 años se inscribió al grupo de “La Tuna”, de la FACDYC. Después de la primera tocada, le comentaron que a todos los novatos les daban una “bienvenida”.

El día de la “novatada“, Javier Alejandro Limón Manchilla, encargado de la FCDYC, llevó a Juan Manuel, y a otro joven, a un cubículo del centro cultural de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica y Eléctrica (FIME). Durante todo el recorrido, ambos tenían los ojos tapados.

Cuando regresaron al cubículo, los dos se encontraban rodeados por compañeros de la FACDYC y de la Facultad de Ingeniería Mecánica.

“Después de que entré, me hicieron hincarme, me quitaron la ropa, luego, ya estando hincado, un egresado del FACDYC me preguntó: “¿A quién de nosotros le vas a ma#%$ la v$#$%?”.

Relata el alumno de la UANL.