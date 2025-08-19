Ladrón arrebata celular a hombre de la tercera edad dentro de iglesia en Monterrey

GENERANDO AUDIO...

Robo en iglesia de Monterrey. Foto: GettyImages/Ilustrativa

Un hombre de la tercera edad fue víctima de un robo dentro de la Parroquia San José de la Montaña, ubicada sobre la calle Apodaca, en la colonia Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León.

¿Qué se ve en el video del robo dentro de iglesia en Monterrey?

De acuerdo con imágenes, que circulan en redes sociales, la víctima esperaba el inicio de la misa cuando, mientras revisaba su celular, un delincuente ingresó de manera repentina y se lo arrebató. Tras el robo, el hombre intentó perseguir al sospechoso.

¿Qué dijo la iglesia de lo ocurrido?

Por su parte, la Parroquia San José de la Montaña de Monterrey informó en su cuenta de Facebook que “mientras un feligrés se encontraba en espera de la Santa Misa, fue víctima de robo de su celular. Pedimos a quien tenga información sobre la persona responsable se acerque para poder dar seguimiento”.

“Así mismo, invitamos a toda la comunidad a estar atentos y cuidar los unos a los otros. Agradecemos su comprensión y apoyo”, escribió la Parroquía.

¿Ya fue detenido el ladrón?

El hecho ocurrió en plena iglesia, lo que ha generado indignación entre los feligreses y usuarios de redes, quienes condenan la violencia en espacios públicos y de culto. Hasta el momento, no se reporta la detención del responsable.

