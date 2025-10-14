Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey registran avances del 57% y 62%, respectivamente

GENERANDO AUDIO...

Construcción de las nuevas Líneas del Metro. Foto: Gobierno de Nuevo León

Hernán Villarreal Rodríguez, secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, informó que la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey llevan un avance del 57% y del 62%, respectivamente.

Avance construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey

En conferencia de prensa, Hernán Villarreal informó sobre el avance en la construcción de dos nuevas Líneas del Metro de Monterrey. Las obras tienen como objetivo mejorar la movilidad de la población en el día a día y de los turistas que visiten la ciudad durante el Mundial de 2026.

Las Líneas 4 y 6 del Metrorrey conectarán a los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y Apodaca, para beneficiar a 250 mil usuarios diarios. El reporte más reciente menciona que las obras de la Línea 4 tienen un avance del 57%, mientras que la Línea 6 lleva el 62% de la construcción completada.

“La ampliación que va a llegar hasta el aeropuerto nos va a permitir esa conectividad de toda el área de Apodaca hacia Monterrey, y también nos permitirá en el caso del evento mundialista conectar con el estadio BBVA, el Parque Fundidora y otras zonas clave donde se realizan los Fan Fest”, declaró el funcionario.

Además, se está renovando la Línea 1, con la llegada de 22 nuevos trenes articulados y la rehabilitación de las estaciones Talleres, Y griega y Exposición, acciones que mejorarán la experiencia de viaje de miles de usuarios.