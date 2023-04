Una madre denunció en redes sociales que su hijo fue asfixiado por uno de sus compañeros del Instituto Justo Sierra, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. El niño comentó que “se murió”, pero después “ya pudo vivir”.

Ana Ortiz publicó un video en Facebook en el que denuncia que su hijo Brandon Oziel, de 6 años, fue víctima de bullying en el Instituto Justo Sierra. Su hijo seguido le comentaba que en la escuela sus compañeros le quitaban el dinero o lo golpeaban. En varias ocasiones ella acudió a la escuela para que le dieran una solución, pero siempre la ignoraban o le decían que no la podían atender sin cita.

El caso que más indignó a Ana Ortiz fue cuando Brandon le comentó que se “había muerto” en el salón de clases. Ese día, el niño llevaba una sudadera con gorro, y un compañero se le acercó por detrás y comenzó a asfixiarlo.

“Mi hijo me comentó: Estaba sentado coloreando y llegó un compañero, toma el gorro y me asfixia, mamá. Me morí, yo ya no podía respirar (…) pero luego ya viví, mamá, luego ya podía respirar”.

Comenta Ana Ortiz en su video