Mariana Rodríguez se registra con MC para buscar la alcaldía de Monterrey

Rodríguez se registró como precandidata en MC. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, se registró como precandidata para participar por la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano (MC), la también empresaria e influencer, estuvo acompañada por el gobernador de la entidad, Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas.

Al mediodía de este sábado, la famosa “fosfo-fosfo” se registró para contender por la precandidatura de Monterrey, Nuevo León, además, lució bastante animada y ofreció un pequeño mensaje.

Con gafas de negras para el sol, portando una playera tipo polo color naranja, fosforescente, Mariana Rodríguez agradeció el apoyo a Colosio Riojas de cara al proceso interno de MC.

“Voy a ser muy breve. Estoy muy contenta de registrarme para ser la precandidata a la alcaldía de Monterrey, quiero agradecer mucho a Luis y a Marilú (María de la Luz, esposa de Colosio Riojas) por esta aquí presentes por su apoyo, sé que no nos vas a soltar de la mano en este proceso. Estamos listos para seguir transformando a Monterrey, (seguiremos) en coordinación con el Estado y estoy lista para la alcaldía de Monterrey”.

Ver más "Estoy lista para la Alcaldía de Monterrey"



Mariana Rodríguez se registra oficialmente como precandidata por Movimiento Ciudadano.



Estuvieron presentes Samuel García y Colosio Riojas. pic.twitter.com/iZz4MZyQXV — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) December 9, 2023

¡Arráncate, compadre!

Más temprano, en sus redes sociales, Mariana Rodríguez compartió unos clips en donde lució lista para competir. No es novedad que la joven vaya por el voto de la chaviza que fue lo que llevó a su esposo, actual gobernador de Nuevo León, a ser mandatario estatal.

En su cuenta de X, antes Twitter, en donde no es tan activa, fijó un mensaje: “¡Monterrey, lista!” En ese sentido, no dejó parar la oportunidad para recordar sus clásicos tenis color naranja fosfo-fosfo, los cuales le valieron un sinfín de buenos resultados en la campaña de su marido.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Algunos datos de la precandidata

Mariana Rodríguez Cantú es originaria de Nuevo León, estudió la carrera de Psicología Organizacional en el Tecnológico de Monterrey, alcanzó popularidad gracias a las redes sociales, pues a través de ellas compartía parte de su estilo de vida.

En diversas ocasiones, la joven se volvió tendencia en redes, una de las últimas fue cuando Vicente Fox, expresidente de México, le llamó “dama de compañía”, a lo que ella, le contestó con un fuerte mensaje.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”.

Durante la campaña de Samuel García por Nuevo León, Mariana jugó un papel fundamental en redes, pues, su imagen, ayudó mucho a elevar al actual gobernador.