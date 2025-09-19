GENERANDO AUDIO...

Más de mil 700 animales fueron sacrificados en 2 años. Foto: Cuartoscuro

Mariana Rodríguez, titular de Amar Nuevo León, reveló que en el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina no solo dejaron morir a 70 perros, sino que en un lapso de 2 años sacrificaron a más de mil 700 animales. Esta información se obtuvo mediante una solicitud a la Secretaría de Contraloría y Transparencia.

Sacrificaron a mil 770 perros y gatos en un refugio para animales en Santa Catarina

El documento que presentó Mariana Rodríguez muestra que en el año 2022, el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina aplicó la eutanasia a 133 gatos y 987 perros. En 2023, se reportó el sacrificio de 38 gatos y 612 perros. En total murieron mil 770 animales.

“No son solo los 70, como se ha querido hacer creer. Son mil 770 vidas que no sabemos por qué se sacrificaron (…) mil 770 vidas que no encontraron una segunda oportunidad, no encontraron un hogar y les fueron indiferentes”, declaró Rodríguez.

El fin de semana pasado, el activista Alexs Ventura denunció al alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, por negar los recursos a un refugio para animales y dejar morir a 70 perros.

Este caso causó indignación entre los habitantes del municipio, y el lunes 15 de septiembre, antes de los festejos del Grito de Independencia, salieron a las calles para exigir justicia para los animales. La Policía Municipal reprimió a los manifestantes con arrestos injustificados y el uso de gas lacrimógeno.

Alcalde de Santa Catarina niega sacrificio de perros en el Centro de Bienestar Animal

Durante toda la semana, Jesús Nava ha negado las acusaciones en su contra, y afirma que ningún perro ha sido sacrificado en el Centro de Bienestar Animal. El alcalde menciona que se trata de una campaña en su contra por parte de la “vieja política” para dañar su imagen.

Como ya se mencionó, la Plataforma Nacional de Transparencia demuestra que en el refugio se sacrificaron a más de mil 700 animales; además, el Gobierno de Nuevo León clausuró el refugio y rescató a 34 ejemplares, entre perros y gatos, los cuales presentaban enfermedades contagiosas.

El miércoles de esta semana, Jesús Nava realizó una transmisión en vivo para demostrar que los 70 perros se encuentran vivos y que en el refugio hay alimento suficiente para cubrir sus necesidades.

Aunque el alcalde prometió que iba a contar a cada uno de los perros en el refugio para demostrar que los 70 “lomitos” estaban con vida, en la transmisión solo mostró a 36 perros y mencionó que los 34 faltantes ya fueron adoptados.

Por otra parte, Alexs Ventura reveló mediante un video que, al menos, 3 perros que aparecen en el video en realidad forman parte de los binomios caninos de la policía local.

