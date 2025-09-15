GENERANDO AUDIO...

Mauricio Fernández asumió por cuarta vez como alcalde en 2024. Foto: Cuartoscuro

El alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández, pidió hoy licencia para separarse del cargo por 15 días debido a motivos de salud. Durante este periodo, adelantó que presentará su renuncia definitiva a la alcaldía.

En conferencia de prensa, acompañado por el Secretario de Ayuntamiento, Mauricio Farah, se informó que este último asumirá temporalmente las funciones del gobierno municipal. Fernández, de extracción panista, aseguró que su decisión se debe al avance de un cáncer que padece y a la dificultad de continuar con tratamientos médicos.

¿Por qué renuncia Mauricio Fernández a San Pedro?

La renuncia se da luego de que el cáncer avanzara y Fernández decidiera suspender tratamientos tras una hospitalización reciente.

“El cáncer está creciendo mucho. Ya paré todos mis tratamientos. Ya no me voy a tratar. Estoy a la buena de Dios”, señaló Fernández sobre su condición actual.

Aclaró que el proceso de transición durará hasta el primer día del próximo mes, tiempo en el que el Secretario de Ayuntamiento, Mauricio Farah, supervisará las funciones municipales.

“Presento mi renuncia como alcalde, o sea que de aquí al día primero será un periodo de transición. Estaré atento en lo que podamos apoyar, pero mi retiro ya es definitivo”, declaró el edil.

Fernández enfatizó que su decisión busca garantizar que alguien en plenas condiciones físicas pueda atender la administración municipal, sin afectar la continuidad de los programas y servicios públicos.

La trayectoria de Mauricio Fernández y su gestión en San Pedro

Mauricio Fernández asumió la alcaldía de San Pedro Garza García por cuarta ocasión en 2024. Además de su papel como edil, es empresario, coleccionista de arte, exsenador, excandidato a gobernador y consejero estatal vitalicio del PAN.

En la conferencia, el alcalde explicó:

“No estoy en una condición física sana, y creo que es mejor que alguien que sí lo esté y le pueda dedicar todo el día a San Pedro, pues lo haga. Ya no puedo caminar, batallo en concentrarme y no puedo cumplir con las tareas de 24 horas diarias que exige el cargo”.

Fernández destacó que durante su gestión, San Pedro alcanzó primer lugar nacional en finanzas, seguridad y calidad de vida, y aseguró sentirse satisfecho con los logros obtenidos.

