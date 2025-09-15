Metro gratis y cierres viales en Monterrey por el Grito 2025; ¿cuáles son los horarios?

GENERANDO AUDIO...

Grupo Duelo estará en la fiesta del Grito. Foto: Gobierno de Nuevo León

Este 15 de septiembre, la ciudad de Monterrey festejará el Grito de Independencia con la Mega Fiesta Mexicana en la Macroplaza, debido a esta celebración, el Gobierno de la ciudad aplicará cierres viales.

Además, ofrecerá servicio gratuito en el Metrorrey durante el día de hoy y mañana martes.

Cierres viales por festejos del Grito en la ciudad de Monterrey

El Gobierno de Nuevo León invita a los ciudadanos a celebrar las Fiestas Patrias este 15 de septiembre en la Macroplaza de Monterrey a partir de las 18:00 horas. El Grupo Duelo ofrecerá un concierto gratuito en la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno.

Debido a los festejos del Grito, se aplicarán cierres viales desde las 16:00 horas del lunes y hasta la 1:00 horas del martes 16 de septiembre. Estas son las calles que se verán afectadas.

Washington: de Mariano Escobedo hasta Juan Zuazua

de Mariano Escobedo hasta Juan Zuazua Juan Zuazua: de Washington hasta Juan Ignacio Ramón

de Washington hasta Juan Ignacio Ramón Juan Ignacio Ramón: de Juan Zuazua hasta Mariano Escobedo

de Juan Zuazua hasta Mariano Escobedo Mariano Escobedo: de Juan Ignacio Ramón hasta Washington

Metro de Monterrey ofrecerá servicio gratuito por Fiestas Patrias

Para facilitar el traslado de los asistentes a la Mega Fiesta Mexicana, el Metro de Monterrey ofrecerá servicio gratuito los días 15 y 16 de septiembre en los siguientes horarios:

Lunes 15 de septiembre: los viajes sin costo comenzarán a las 14:00 horas y se extenderá el horario de servicio hasta las 2:00 horas del martes

los viajes sin costo comenzarán a las 14:00 horas y se extenderá el horario de servicio hasta las 2:00 horas del martes Martes 16 de septiembre: servicio gratuito de 8:00 a 12:00 horas

Objetos prohibidos y permitidos en la Mega Fiesta Mexicana

Objetos No permitidos

Armas de fuego

Explosivos o pirotecnia

Objetos punzocortantes

Banderas con asta

Drones

Sustancia inflamables

Bebidas alcohólicas

Encendedores

Apuntadores láser

Paraguas con punta

Mantas y pancartas

Objetos permitidos

Fórmulas para bebés en pequeñas cantidades

Sillas de ruedas y muletas

Llaves, relojes y cinturones

Portabebés y carreolas plegables

Medicamentos

Paraguas sin punta

Hidratación

Cámaras fotográficas

Impermeables

Alimentos

