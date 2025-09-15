Metro gratis y cierres viales en Monterrey por el Grito 2025; ¿cuáles son los horarios?

Este 15 de septiembre, la ciudad de Monterrey festejará el Grito de Independencia con la Mega Fiesta Mexicana en la Macroplaza, debido a esta celebración, el Gobierno de la ciudad aplicará cierres viales.

  • Además, ofrecerá servicio gratuito en el Metrorrey durante el día de hoy y mañana martes.

Cierres viales por festejos del Grito en la ciudad de Monterrey

El Gobierno de Nuevo León invita a los ciudadanos a celebrar las Fiestas Patrias este 15 de septiembre en la Macroplaza de Monterrey a partir de las 18:00 horas. El Grupo Duelo ofrecerá un concierto gratuito en la Explanada de los Héroes,  frente al Palacio de Gobierno.

Debido a los festejos del Grito, se aplicarán cierres viales desde las 16:00 horas del lunes y hasta la 1:00 horas del martes 16 de septiembre. Estas son las calles que se verán afectadas.

  • Washington: de Mariano Escobedo hasta Juan Zuazua
  • Juan Zuazua: de Washington hasta Juan Ignacio Ramón
  • Juan Ignacio Ramón: de Juan Zuazua hasta Mariano Escobedo 
  • Mariano Escobedo: de Juan Ignacio Ramón hasta Washington

Metro de Monterrey ofrecerá servicio gratuito por Fiestas Patrias

Para facilitar el traslado de los asistentes a la Mega Fiesta Mexicana, el Metro de Monterrey ofrecerá servicio gratuito los días 15 y 16 de septiembre en los siguientes horarios:

  • Lunes 15 de septiembre: los viajes sin costo comenzarán a las 14:00 horas y se extenderá el horario de servicio hasta las 2:00 horas del martes
  • Martes 16 de septiembre: servicio gratuito de 8:00 a 12:00 horas

Objetos prohibidos y permitidos en la Mega Fiesta Mexicana

Objetos No permitidos

  • Armas de fuego
  • Explosivos o pirotecnia
  • Objetos punzocortantes
  • Banderas con asta
  • Drones
  • Sustancia inflamables
  • Bebidas alcohólicas
  • Encendedores
  • Apuntadores láser
  • Paraguas con punta
  • Mantas y pancartas

Objetos permitidos

  • Fórmulas para bebés en pequeñas cantidades
  • Sillas de ruedas y muletas
  • Llaves, relojes y cinturones
  • Portabebés y carreolas plegables
  • Medicamentos
  • Paraguas sin punta
  • Hidratación
  • Cámaras fotográficas
  • Impermeables
  • Alimentos

