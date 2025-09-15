Metro gratis y cierres viales en Monterrey por el Grito 2025; ¿cuáles son los horarios?
Este 15 de septiembre, la ciudad de Monterrey festejará el Grito de Independencia con la Mega Fiesta Mexicana en la Macroplaza, debido a esta celebración, el Gobierno de la ciudad aplicará cierres viales.
- Además, ofrecerá servicio gratuito en el Metrorrey durante el día de hoy y mañana martes.
Cierres viales por festejos del Grito en la ciudad de Monterrey
El Gobierno de Nuevo León invita a los ciudadanos a celebrar las Fiestas Patrias este 15 de septiembre en la Macroplaza de Monterrey a partir de las 18:00 horas. El Grupo Duelo ofrecerá un concierto gratuito en la Explanada de los Héroes, frente al Palacio de Gobierno.
Debido a los festejos del Grito, se aplicarán cierres viales desde las 16:00 horas del lunes y hasta la 1:00 horas del martes 16 de septiembre. Estas son las calles que se verán afectadas.
- Washington: de Mariano Escobedo hasta Juan Zuazua
- Juan Zuazua: de Washington hasta Juan Ignacio Ramón
- Juan Ignacio Ramón: de Juan Zuazua hasta Mariano Escobedo
- Mariano Escobedo: de Juan Ignacio Ramón hasta Washington
Metro de Monterrey ofrecerá servicio gratuito por Fiestas Patrias
Para facilitar el traslado de los asistentes a la Mega Fiesta Mexicana, el Metro de Monterrey ofrecerá servicio gratuito los días 15 y 16 de septiembre en los siguientes horarios:
- Lunes 15 de septiembre: los viajes sin costo comenzarán a las 14:00 horas y se extenderá el horario de servicio hasta las 2:00 horas del martes
- Martes 16 de septiembre: servicio gratuito de 8:00 a 12:00 horas
Objetos prohibidos y permitidos en la Mega Fiesta Mexicana
Objetos No permitidos
- Armas de fuego
- Explosivos o pirotecnia
- Objetos punzocortantes
- Banderas con asta
- Drones
- Sustancia inflamables
- Bebidas alcohólicas
- Encendedores
- Apuntadores láser
- Paraguas con punta
- Mantas y pancartas
Objetos permitidos
- Fórmulas para bebés en pequeñas cantidades
- Sillas de ruedas y muletas
- Llaves, relojes y cinturones
- Portabebés y carreolas plegables
- Medicamentos
- Paraguas sin punta
- Hidratación
- Cámaras fotográficas
- Impermeables
- Alimentos