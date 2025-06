Motociclista frustra presunto secuestro de una mujer en Monterrey; video

quiero compartir este video ami me toco ver todo esto paso como alas 10 en el mero centro y me toco ver como el del uber o didi o no se pero lo que importa es que daba servicio de taxi para que entiendan no me importa que aplicaciones eran pero ya estamos cansados que la policía cuando debe de estar en el lugar siempre ahí patrullas en cada cuadra o en cada 5 cuadras y siempre es lo mismo ya no se si pensar si están pagados o no pero tenemos que poner un alto a todo esto hoy me toco ayudar a mi en el momento indicado y si mucha gente me critico hasta amigos sercanos que porque me arriesgue para ayudar a esta chava que pedía auxilio y gritaba muy fuerte llorando hoy en día nadie ayuda y a mi no me importo arriesgar mi vida estoy preparado para esto y más al final de todo no pude grabar mucho el del uber o taxista la venia golpeando quiso ayudar de ella y la pude salvar y bajar de ese carro en donde quiera que estés a ese chófer el mundo es muy chico y algún día saldrás y te encontraré no se porque te fuiste te pedí que te pararas y te fuiste algún día saldrás no olvido tu cara.nunca pensé que la chava fuera a dar conmigo como no lo se pero estoy contento de poder estar de nuevo al contacto contigo y saber que tu mamá me mandó un mensaje dándome las gracias por salvar tu vida espero que toda la gente vea este video y comparta y ayudemos a que no pase esto mas somos más los buenos #secuestro#abuso #robo #violencia #violenciapsicologica #somosmaslosbuenos #somosmaslosbuenos💪🏻 #ayudemosalaspersonas #policia #monterrey #monterreynuevoleon #monterreydespierta #nomasviolenciacontralamujer #nomasrobos #mujeresfuertes #mujeres #amigos #familia #nomasasaltos #pueblounido #centrodemonterrey #camarasc4 #camarasdevigilancia#proximame haré mi.pagina para que me sigan el muchacho alegre de la suzuki #750