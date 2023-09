Muere a los 87 años, Luis Eugenio Todd Pérez, exrector de la UANL

Luis Eugenio Todd Pérez, pionero en uso del riñón artificial. Foto: UANL.

Falleció a los 87 años de edad, Luis Eugenio Todd Pérez, exrector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), informó la casa de estudios regiomontana.

El Dr. Todd Pérez fue un líder inspirador y un ícono de la Máxima Casa de Estudios. Su legado de conocimiento y contribuciones significativas perdurarán en las generaciones futuras.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Francisco Cienfuegos, político y yerno de Todd Pérez, confirmó el deceso de académico nuevoleonés, quien tendrá una misa de cuerpo presente este domingo 10 de septiembre en punto de las 20:00 horas.

“Con profundo dolor y confiados en su descanso eterno despedimos al Dr. Luis Eugenio Todd. Su ejemplo de servicio, amor a la comunidad y profunda convicción de servir a México, vivirá para siempre como legado. Su pérdida deja un vacío en nuestra Institución y en la sociedad regiomontana”. Francisco Cienfuegos.

Ver más Con profundo dolor y confiados en su descanso eterno despedimos al Dr. Luis Eugenio Todd.



Su ejemplo de servicio, amor a la comunidad y profunda convicción de servir a México, vivirá para siempre como legado.



¡Te voy a extrañar mucho, suegro! En nosotros quedará el gran…

¿Quién es Luis Eugenio Todd Pérez?

Luis Eugenio Todd Pérez, nació en Monterrey Nuevo León el 22 de octubre de 1935. Estudió medicina en la UANL y realizó posgrados en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición y universidades de Cornell, Georgetown y Washington.

En 1964, fundó la Unidad Renal y fue pionero en el uso del riñón artificial, coordinando el primer trasplante en 1967. Dirigió la Escuela de Graduados y fue Director y Fundador de la Facultad de Enfermería.

Del periodo 1973-1979 se desempeñó como Rector de la UANL.

Fue Secretario de Salud del Estado, Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Ciencia. Es pionero en América Latina en el tema de la imagen por Resonancia Magnética Nuclear.

También laboró como Secretario de Educación en Nuevo León y Subsecretario Federal de Educación Superior e Investigación.

Recibió los premios por los mejores proyectos por la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Neurología, así como por New York Academic of Science, Tulane University y por la Sociedad de Psiconeurología en Viena, Austria.

Recibió la Medalla “Dr. José Eleuterio González” y desde marzo de 2014 fue Asesor de Divulgación Científica de la UANL.