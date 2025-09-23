Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García

GENERANDO AUDIO...

Mauricio Fernández, alcalde con licencia. Foto: Cuartoscuro

Este martes se confirmó la muerte de Mauricio Fernández, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, quien la semana pasada renunció al cargo de edil para continuar su tratamiento contra el cáncer.

Además de desempeñarse como alcalde, también fue empresario, coleccionista de arte, exsenador, excandidato a gobernador y consejero estatal vitalicio del Partido Acción Nacional (PAN).

Políticos mandan el pésame a familiares de Mauricio Fernández

Esta mañana, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) publicó un mensaje en redes sociales para mandar sus condolencias a la familia de Mauricio Fernández: “Hacemos constar nuestra solidaridad con su familia y seres queridos haciendo votos por su pronta resignación”.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García. Un hombre valiente y comprometido que entregó su vida al servicio público”.

Mauricio Fernández pidió licencia para tratar su padecimiento de cáncer

El 15 de septiembre pasado, Mauricio Fernández, pidió licencia para separarse del cargo de alcalde por 15 días debido a motivos de salud. Fernández, de extracción panista, aseguró que su decisión se debe al avance de un cáncer que padece y a la dificultad de continuar con tratamientos médicos.

La decisión surgió porque el cáncer avanzaba y Fernández decidió suspender tratamientos tras una hospitalización reciente: “El cáncer está creciendo mucho. Ya paré todos mis tratamientos. Ya no me voy a tratar. Estoy a la buena de Dios”, señaló.

