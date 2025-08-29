Mujer llora de impotencia al denunciar a su acosador ante la Fiscalía de Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

La joven sufrió acoso en su trabajo. Foto: GettyImages

Una joven lloró de impotencia al intentar levantar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en contra de su acosador. De acuerdo con su testimonio, el trámite dificulta que las personas puedan denunciar y por ese motivo prefieren no acudir ante las autoridades para denunciar.

Joven denuncia a sujeto que la grababa mientras se tocaba en Monterrey

Hace unos días, una joven conocida en TikTok como Estrella Xcaret compartió un video en el que denuncia a un sujeto que la grabó sin su consentimiento mientras se tocaba sus genitales. Esto ocurrió en la zona del Barrio Antiguo de Monterrey, Nuevo León.

Mientras ella se encontraba trabajando, uno de sus compañeros la alertó que había un tipo grabándola con su celular y con el miembro de fuera. Al momento de encararlo, el sujeto, cínicamente, siguió grabando mientras hacía tocamientos obscenos por encima del pantalón.

La joven añade que este individuo tenía más videos de otras mujeres. Algunas personas mencionaron en los comentarios que no es la primera vez que acosa a mujeres en la vía pública, y en alguna ocasión lo detuvieron en el Metro de Monterrey por hechos similares, aunque las autoridades lo dejaron en libertad.

Llora de impotencia por no poder denunciar a su acosador

Posteriormente, publicó otro video para responderle a un usuario que la cuestionó por denunciar en redes sociales y no ante la Fiscalía. Estrella Xcaret comenzó a llorar de impotencia porque ya acudió ante las autoridades, pero existen muchas trabas para levantar una denuncia y nadie la ayuda en la Fiscalía.

Primero intentó denunciar mediante la página web de la FGJNL, pero le tomó mucho tiempo, por lo que acudió a las oficinas para hablar con una persona que la ayudara en su proceso. En las instalaciones de la Fiscalía la llevaron a un cuarto para que se sentara frente a una computadora y realizará el mismo trámite que ya intentó desde su casa.

“Te sientan en un cuartito para ponerte en línea, lo mismo que ya intentaste en tu casa. ¿Cuál es la diferencia? (..) ¿Cómo puede ser posible que no pueda ser atendida por una persona físicamente?”.

En su video, la joven menciona que la tecnología debería facilitarle a las víctimas el proceso de levantar una denuncia, pero solo dificulta las cosas. También comentó que no se quiere ni imaginar lo que tienen que pasar las mujeres que han pasado por cosas peores y se acercan a las autoridades para exigir justicia.

