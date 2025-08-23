GENERANDO AUDIO...

¡Muchos ya quieren conocer al capibara bebé!. Foto: Getty

El Bioparque Estrella Monterrey, ubicado en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, reportó el nacimiento de una cría de capibara el pasado 20 de agosto de 2025. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales oficiales, donde también compartieron las primeras fotos del bebé capibara, lo que generó una alta interacción de usuarios y visitantes virtuales.

El bebé capibara es el nuevo integrante de la familia del parque, y ya ha comenzado a interactuar con su entorno. Según lo informado por el Bioparque, el animal se muestra curioso y tranquilo, y ha empezado a explorar su nuevo hogar dentro del recinto. Las imágenes difundidas muestran al pequeño roedor en momentos de descanso, alimentación y convivencia con su madre.

Fotos del capibara bebé junto a su mamá

Fotos del bebé capibara se viralizan en redes sociales

Las primeras imágenes del bebé capibara causaron gran impacto en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con mensajes de entusiasmo y afecto hacia el animal. Comentarios como “Lo amo”, “¡Qué hermoso!” y “Hola, capibara bebé. Quiero conocerte y ser tu amiga” se hicieron virales en las publicaciones del Bioparque.

En la misma publicación, el Bioparque Estrella Monterrey detalló que el nuevo ejemplar ya ha encontrado sus actividades favoritas, entre ellas tomar el sol, descansar y comer por primera vez. Además, se extendió una invitación al público para visitar las instalaciones durante este verano y conocer al nuevo habitante del parque.

“Mira, tía, un ‘capibaya'”, video del roedor se hace viral

El recinto permanece abierto al público de martes a domingo en un horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m

Monitoreo durante la gestación del capibara

El nacimiento del bebé capibara en el Bioparque Estrella Monterrey fue precedido por un seguimiento médico y veterinario a la madre, según confirmaron fuentes del parque. Durante todo el periodo de gestación, el equipo del bioparque monitoreó el estado de salud del animal, garantizando las condiciones necesarias para un parto seguro.

Aunque aún no se ha definido el nombre del recién nacido, los encargados del parque aseguran que pronto darán a conocer esta información. Por ahora, el pequeño roedor permanece al cuidado de su madre y bajo observación constante por parte del personal.

Capibaras: los roedores más grandes del mundo

Los capibaras son conocidos por ser los roedores más grandes del mundo. Originarios de Sudamérica, estos animales han ganado notoriedad en años recientes, principalmente por su comportamiento pacífico y su adaptabilidad a distintos entornos.

Son animales sociales que conviven en grupos y tienen una alimentación basada en hierbas y vegetación acuática.

El caso del nacimiento en Monterrey se suma a los esfuerzos de diversos parques y reservas para conservar especies silvestres y generar conciencia sobre su cuidado y preservación.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]