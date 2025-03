Novia denuncia que organizador de su boda la estafó con 200 mil pesos en Monterrey, Nuevo León

GENERANDO AUDIO...

La novia denunció que la estafaron con su boda. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Desde Monterrey, en el estado de Nuevo León, se viralizó en redes sociales el video de una mujer vestida de novia que salió a las calles para denunciar que el organizador de su boda la estafó con 200 mil pesos.

La denunciante afirmó el día de ayer, 17 de marzo, que este sujeto ha desaparecido y amenazó con revelar su identidad si no aparece en los próximos días para enfrentar las acusaciones y regresar el dinero robado.

Novia denuncia que el organizador de su boda la estafó con 200 mil pesos

Andrea Zamarripa, usuaria de Facebook, compartió en su perfil la historia de la novia que estafaron con 200 mil pesos. De acuerdo con el testimonio de la víctima, Fernando, el organizador de su boda, la dejó sin salón y faltan tres meses para la ceremonia nupcial.

Durante todo este tiempo, le entregaron más de 200 mil pesos para que organizara la boda, pero, recientemente, acudieron al salón de fiestas para ultimar detalles y se dieron cuenta de que este sujeto nunca dio nada ni apartó la fecha. De hecho, el salón está apartado para otro evento el día de la boda.

“Mi organizador de bodas me robó. Me caso en tres meses y no tengo salón. Estoy esperando a ver si lo hacemos viral y se hace responsable, porque lo que más me preocupa es que no tengo mi salón“, mencionó la novia en el video que circula en redes sociales.

Actualmente, la novia está buscando a Fernando, quien no le contesta los mensajes de WhatsApp; también visitó la casa de su mamá, pero la señora le dijo que ya no vive ahí.

Por esta razón, la víctima salió a las calles de Monterrey con su vestido de boda, para que su historia se viralice y la ayuden a encontrar a su estafador.

La víctima le dio un ultimátum a Fernando para que aparezca antes del 20 de marzo, si no lo hace, van a publicar su fotografía en redes sociales.

