Batalla por Nuevo León: Navarro y Orozco están en duelo por el poder estatal

Este sábado asumirá el gobernador interino en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

Desde las primeras horas de este viernes el Palacio de Gobierno se encuentra resguardado por fuerzas de la Guardia Civil y sus puertas están cerradas. Solamente hay acceso para los trabajadores y funcionarios, ante el enfrentamiento de los poderes ejecutivo y legislativo del estado de Nuevo León, por la designación del gobernador interino que sustituirá a Samuel García.

Este sábado 2 de diciembre, el estado de Nuevo León vivirá un día crucial en su historia política, ya que, desde el primer minuto de la mañana, deberá asumir el gobernador interino que suplirá a Samuel García. El emecista estará ausente durante los seis meses que dure su postulación para la presidencia de México en las próximas elecciones del 2024.

Tras una acalorada sesión en el Congreso del estado, finalmente se nombró este miércoles al vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino. Pese a que ciudadanos afines a Movimiento Ciudadano (MC) irrumpieron el pleno ante su inconformidad para tratar de que no se llevara a cabo esta designación.

Sin embargo, Samuel García ha pugnado para que el puesto sea ocupado por su secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, bajo el argumento de que la población eligió a MC.

¿Qué dice la ley al respecto de la designación de gobernador interino en Nuevo León?

La Constitución del estado de Nuevo León especifica que, si se va un gobernador más de un mes, le corresponde al Congreso local nombrar al encargado.

Samuel García no puede dejar su cargo hasta que haya gobernador interino

Debido a los hechos registrados en el estado por esta situación, un juez determinó que, el gobernador Samuel García no puede hacer uso de la licencia que se le otorgó para separarse del cargo, ni salir del estado. Lo anterior, hasta que no se resuelva el asunto del gobernador interino de Nuevo León.

El juez notificó al Gobierno del estado, un amparo para que el Gobernador Samuel García Sepúlveda no se separe de su cargo ni salga del estado. Es decir, no puede hacer uso de su licencia hasta que no se defina quién se quedará de manera definitiva como gobernador interino.

Dicho amparo fue promovido por el presidente del Congreso local Mauro Guerra Villarreal y fue otorgado por el Juez Alberto Ortega Peza.

En las últimas semanas, la entidad ha vivido una serie de pugnas entre el Congreso local y el Gobierno del estado, debido a que Samuel García insiste en que sea su secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, quién se quede al frente del despacho, mientras él hace uso de licencia para hacer campaña presidencial por Movimiento Ciudadano.

No hay riesgo de ingobernabilidad: AMLO

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que en el estado de Nuevo León no se observa un riesgo de ingobernabilidad por la confrontación derivada de la salida con licencia del gobernador Samuel García y la sustitución por un gobernador interino.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que confía en que haya diálogo.

“Primero que se busque el diálogo en lo local, luego que se acuda a las instancias que tienen funciones legales, jurídicas, y si las dos partes piden que participemos, lo haríamos, siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

