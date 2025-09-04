Nuevo León sancionará a maestros que encubran casos de bullying y acoso

GENERANDO AUDIO...

El Congreso de Nuevo León busca prevenir el Bullying. Foto: Getty Images

El Congreso de Nuevo León aprobó reformar el artículo 36 Bis a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar para sancionar a los maestros que encubren los casos de acoso y bullying en las escuelas. Esta propuesta fue promovida por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

Congreso de Nuevo León aprueba sancionar a maestros que encubran bullying en las escuelas

Perla Villarreal, diputada local del PAN, mencionó que el acoso escolar afecta la salud mental de los estudiantes y esto se refleja en su rendimiento académico, además de violar sus derechos fundamentales, por este motivo, el Congreso de Nuevo León aprobó esta reforma, para fortalecer las medidas para prevenir el bullying en las escuelas.

“Se equipará al delito de encubrimiento previsto en el artículo 409 del código penal para el estado de Nuevo León, cuando el docente o autoridad escolar que siendo testigo de acoso escolar o cualquier otra conducta prevista en la presente ley que afecte el correcto desarrollo integral de las y los estudiantes, no lo denuncie”, aseguró la Legisladora.

La diputada panista añadió que los maestros son la primera autoridad en las aulas, y por este motivo deben estar capacitados para reconocer y responder ante los casos de acoso escolar.

Recordemos que el pasado mes de marzo, alumnos del Tecmilenio las Torres, en Monterrey, denunciaron que uno de sus compañeros sufrió una violación multitudinaria en uno de los baños del plantel. De acuerdo con los estudiantes, las autoridades escolares encubrieron a los presuntos agresores en lugar de brindarle ayuda a la víctima.

