A partir de este año, en México se ha dado a conocer un nuevo requisito para tramitar la licencia de conducir, lo que representa un cambio importante en el proceso que miles de automovilistas realizan cada año.

Anuncian nuevo requisito para tramitar la licencia

En Nuevo León será obligatorio presentar un certificado de no inscripción en el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias para poder tramitar la licencia de conducir.

La medida, aprobada por el Congreso estatal, busca garantizar que padres y madres cumplan con la pensión alimenticia de sus hijos. Esta nueva disposición aplicará tanto para quienes tramiten su licencia por primera vez como para quienes deseen renovarla.

La iniciativa, respaldada por unanimidad, forma parte del Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias, que tiene como objetivo proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes regiomontanos.

Requisitos para tramitar o renovar la licencia de conducir

Para realizar el trámite de licencia de conducir en México, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con capacidad física y legal para conducir vehículos Identificación vigente (INE, pasaporte o cédula profesional) Comprobante de domicilio reciente CURP actualizado Cubrir el pago de derechos (tres o cinco años)

¿Cómo podrás tramitar tu licencia?

De acuerdo con la reforma, las personas que aparezcan registradas como deudores alimentarios no podrán obtener documentos oficiales hasta regularizar su situación.

Entre estos trámites se encuentran la licencia de conducir, el pasaporte, las actas de matrimonio y hasta la posibilidad de ocupar cargos públicos.

“Su implementación permitirá vigilar el cumplimiento de pensiones alimenticias, protegiendo el derecho de niñas, niños y adolescentes para recibir lo que les corresponda por ley. Las personas con sentencia no podrán tener licencias y permisos para conducir, pasaportes y cargos de elección popular”. Diputada Perla Villareal

El Poder Judicial del Estado y el DIF Nuevo León serán las instituciones encargadas de recopilar, actualizar y publicar los datos de quienes incumplan con sus obligaciones alimentarias, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.

¿Podría extenderse al resto del país?

Por ahora, este requisito aplica únicamente en Nuevo León, pero podría replicarse en otras entidades si se logran resultados positivos en la reducción de deudores.