Nuevo sistema de micromovilidad: ¿Cómo rentar bicicletas o scooters para moverte por Monterrey?

GENERANDO AUDIO...

Renta de bicicletas y scooters en la ciudad. Foto: Gobierno Monterrey

Desde el pasado lunes ya está disponible el nuevo sistema de micromovilidad en la ciudad de Monterrey, que consiste en la renta de bicicletas o scooters para que los ciudadanos se desplacen en su día a día de una manera más ágil y ecológica.

Esta alternativa de transporte se logró gracias a un convenio con la empresa Lime y en la primera etapa están disponibles 100 scooters y 50 bicicletas que conectarán puntos importantes de la ciudad como la Macroplaza y el Parque Fundidora.

¿Cómo rentar bicicletas o scooter en Monterrey?

Para utilizar el servicio del sistema de micromovilidad se debe descargar la aplicación de Lime. Además de la renta de bicicletas o scooters, también tiene disponibles las reglas de operación, las zonas para abordar, para estacionarse y los límites de velocidad.

Entre los puntos de operación se encuentran la Alameda, la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía, la Purísima y el Parque Fundidora. También tendrán acceso a los circuitos A, D y E de la Regio Ruta.

Como ya se mencionó, actualmente solo están disponibles 150 unidades, aunque el plan es expandir el programa hasta llegar a 2 mil unidades operando en toda la ciudad.

¿Cuánto cuesta rentar bicicletas o scooter en Monterrey?

Para incentivar el uso del sistema de micromovilidad en Monterrey, la renta de scooters y bicicletas no tendrá ningún costo por un tiempo limitado. Después del 22 de octubre se cobrará una tarifa de 2.50 pesos por minuto de uso. También habrá paquetes disponibles de hasta 300 pesos, que ofrecerán tarifas de 1 peso por minuto.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]