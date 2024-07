¿Quién era Omar Thug, el rapero reportado como fallecido durante un ataque armado en Apodaca?

Falleció Omar Quintero, mejor conocido como el rapero Omar Thug. Familiares del músico y la agrupación Under Side 821 confirmaron su muerte mediante publicaciones en redes sociales. De acuerdo con los reportes, el rapero recibió una bala perdida durante un ataque armado en Apodaca, Nuevo León.

Medios locales informan que durante la madrugada del pasado sábado, 29 de junio, ocurrió una balacera contra las asistentes a una reunión en la colonia Praderas II, en Apodaca. Omar Thug recibió una bala perdida durante esta balacera y lo trasladaron a un hospital; también se reporta que cuatro personas perdieron la vida.

Under Side 821, la agrupación a la que pertenecía el rapero, estuvo informando sobre el estado de salud de Omar durante su hospitalización. Por otra parte, familiares del músico solicitaron donadores de sangre para ayudarlo en su recuperación. Lamentablemente, el conjunto de hip-hop confirmó su muerte durante el domingo por la noche.

Omar Thug era integrante de Under Side 821, un conjunto de hip-hop originario de Nuevo León con más de 12 años de carrera musical. En 2012 comenzaron a publicar su música en internet; desde entonces han acumulado varios sencillos exitosos como “Los caídos”, “Ni muy muy, ni tan tan”, “Ya ni modo”, entre otros. Su canal oficial de YouTube cuenta con más de 1.82 millones de suscriptores.

En lo personal, Omar tuvo una hija con su esposa Faty Delgado; actualmente la bebé tiene pocos meses de vida. Al conocer la trágica noticia, Faty publicó un mensaje en Facebook para despedirse de su fallecido marido.

“No sabes el dolor que me dejas, jamás me paso por la mente, esto, tú sabes lo mucho que yo te amaba, siempre hablamos de eso y de los planes que teníamos juntos. Sé que sufriste mucho y luchaste mucho por quedarte conmigo porque tú me lo prometiste”.

Faty Delgado, viuda del rapero