Osa Mina en riesgo: Profepa analiza su traslado por delicado estado de salud

Señalan que su salud es delicada. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que veterinarios especializados evalúan la salud de la osa Mina, reportada en malas condiciones en el zoológico La Pastora, en Nuevo León, para determinar si es viable su traslado a otro espacio donde reciba atención médica permanente.

La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, explicó que actualmente la salud del ejemplar es delicada, por lo que sedarla para estudios clínicos o moverla implica un alto riesgo.

“Si las revisiones diagnósticas y cardiacas nos permiten el traslado, lo haremos lo antes posible a un lugar donde se pueda monitorear de manera permanente su estado médico”, señaló.

Boy advirtió que, debido a su condición, existe la posibilidad de que la osa no resistiera el procedimiento de sedación necesario para manipularla o transportarla.

Rescate previo y custodia del zoológico

La funcionaria recordó que Mina fue rescatada de un rancho hace dos años y entregada al zoológico La Pastora, el cual tiene desde entonces la custodia definitiva del animal, por lo que es responsable de su bienestar y cuidado.

Profepa también anunció que realizará una revisión integral de todos los animales al interior del recinto para verificar su estado de salud y condiciones de vida.

También, el Gobierno de Nuevo León intervino en el caso de la osa en el Zoológico de La Pastora, y anunció medidas sobre el cuidado del espécimen animal.

Una de estas acciones es que Parques y Vida Silvestre se encargará de los cuidados veterinarios.

