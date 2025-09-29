Osa Mina llega a su nueva casa, la Fundación Invictus en Hidalgo

GENERANDO AUDIO...

La osa Mina llegó a su nuevo hogar. Fotos: X @PROFEPA_Mx

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la osa Mina ya se encuentra en su nuevo hogar, la Fundación Invictus en el estado de Hidalgo. Recordemos que esta osezna cobró relevancia en redes sociales después de una denuncia sobre su estado de salud y la falta de cuidados por parte del Zoológico La Pastora, en Nuevo León.

Profepa traslada a la osa Mina a la Fundación Invictus, en Hidalgo

Luego de la difusión del caso de la osa Mina, la Profepa convocó a un grupo de médicos veterinarios especialistas para revisar si su condición le permite trasladarse a otro sitio. El análisis determinó que su estado de salud es extremadamente delicado, pero aun así era necesario trasladarla a otro lugar.

El sitio elegido fue la Fundación Invictus, una organización especializada en el tratamiento de fauna silvestre en situación crítica. Debido a su condición, y aun sabiendo del riesgo durante el traslado, se optó por un viaje vía aérea.

Ayer domingo por la tarde, la Profepa informó que el traslado de la osa Mina fue todo un éxito y ya se encuentra “de buen ánimo” en su nueva casa. Un grupo de especialistas se encargará de su cuidado y tratamiento. En próximas fechas se darán a conocer los avances de su estado de salud.

Separan de su cargo al coordinador general del Zoológico La Pastora

Durante el fin de semana separaron de su cargo a Gustavo Sepúlveda, coordinador general del Zoológico La Pastora, tras comprobarse su responsabilidad por el estado de salud de la osa Mina.

Jean Joseph Léautaud, director general del Parque Fundidora, publicó un video en redes sociales para informar que tras una “investigación a fondo” se constató que Gusta Sepúlveda y los médicos del zoológico pudieron hacer más por la osezna, por este motivo destituyeron al coordinador general.

También mencionó que los veterinarios proporcionaron información incorrecta que después se difundió a la ciudadanía; sobre este punto Jean Joseph Léautaud no especificó más.

