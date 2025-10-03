Otro caso en La Pastora: Profepa investiga el estado del elefante “Monty”

GENERANDO AUDIO...

Profepa investigará el caso del elefante “Monty”. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Zoológico La Pastora sigue generando polémica en redes sociales, y ahora denuncian el caso de “Monty”, un elefante de 19 años que vive en soledad. Recordemos que la semana pasada también se dio a conocer la historia de la osa “Mina”, la cual estaba en estado crítico de salud y tuvieron que trasladarla a un refugio en Hidalgo.

Piden mejores condiciones de vida para el elefante “Monty”; Profepa realizará inspección exhaustiva

Luego del traslado de la osa “Mina”, los usuarios de redes sociales ahora piden justicia para “Monty”, residente del Zoológico La Pastora, quien tiene el honor de ser el primer elefante africano nacido en cautiverio en América Latina.

Este paquidermo nació en 2006 y toda su vida ha estado en cautiverio. Los últimos 6 años los ha pasado en soledad debido a que su mamá “Pancha” murió en 2019. Los elefantes son una especie social, por lo que la gente pide mejores condiciones de vida para “Monty”.

[TE PUEDE INTERESAR: Obligan a caballo a tomar alcohol en bar de Saltillo; autoridades ya investigan]

También mencionan que el aislamiento les genera estrés emocional y físico, por lo que necesitan interacción constante con otros miembros de su especie. Debido a su gran tamaño, requieren de un espacio amplio y no deben estar encerrados en jaulas pequeñas.

Luego de las denuncias exigiendo un mejor trato para “Monty”, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que realizará una inspección exhaustiva en La Pastora, para verificar la condición en la que viven todos los animales, incluyendo al paquidermo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]