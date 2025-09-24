Papá de Debanhi Escobar sabe quién mató a su hija y denuncia amenazas por el documental

GENERANDO AUDIO...

Han pasado 3 años de la muerte de Debanhi Escobar. Foto: Cuartoscuro

Mario Escobar, padre de Debanhi, declaró que ha recibido amenazas por el documental sobre el asesinato de su hija, el cual se estrenó la semana pasada en la plataforma HBO Max. En entrevista para TvNotas, Escobar aseguró que personas de poder están detrás del asesinato y le han pedido que deje de hablar del tema.

Padre de Debanhi Escobar asegura saber quién mató a su hija

En la entrevista para TvNotas, Mario Escobar declaró que sabe quién mató a Debanhi, gente que es muy poderosa, y hay personas que no quieren declarar por miedo, por ese motivo no se revela la identidad de los presuntos responsables.

También mencionó que él, y quienes participaron en el documental, han recibido amenazas, que quieren silenciarlo y le piden que deje el tema por la paz, pero el señor Escobar afirma que el miedo lo perdió cuando murió su hija.

Sobre la realización del documental, asegura que lo único que busca es la verdad y la justicia, que no le interesa el tema económico, y que si fuera así ya hubiera aceptado otras ofertas que ha recibido por parte de televisoras y productoras.

Han pasado 3 años y 5 meses desde que encontraron el cuerpo de Debanhi Escobar. Sus padres afirman que su mayor deseo es encontrar a los responsables.

¿De qué trata el documental sobre Debanhi Escobar?

El pasado 18 de septiembre se estrenó “¿Quién mató a nuestra hija?”, un documental producido por HBO Max que toca el tema del asesinato de Debani Escobar, un caso que estremeció al país en 2022.

Después de más de 3 años, los responsables siguen libres y las autoridades no han revelado su identidad. El documental, dividido en cuatro episodios semanales, muestra las inconsistencias que se han presentado en el caso, también presentará la lucha de los padres de Debanhi en su búsqueda de justicia.

