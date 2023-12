¡Amargo diciembre! Pensión en Nuevo León regresa muerto a perro que estaba a su cuidado

No te deviste de ir asi mi Pucci, lamentablemente hay lugares como este donde dicen que cuidaran a tus mascotas y al final por su poca responsabilidad y negligencia suceden desgracias 💔 Cabe decir que una de las dueñas ( Andrea Tobar ) y el medico ( Efrain Garza ) del lugar nos ofrecian un “TRATO” asi como lo oyen.. ellos querian darme otro cachorro para mantenerme callada!!!! Son unas personas sin corazon y unos insensibles si creen que un perrito se puede remplazar asi de facil ellos no deberian de estar en contacto con los animalitos ! Ayudenme a difundir para que se haga justicia para que otras personas no pasen por lo mismo . 😔 Gracias y Bendiciones 🙏