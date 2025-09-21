Periodista José Luis García reportó avionazo sin saber que víctima era su exesposa Débora Estrella

GENERANDO AUDIO...

Protección Civil de NL confirmó el accidente. Foto: Cuartoscuro.

El periodista José Luis García reportó el sábado 21 de septiembre el desplome de una avioneta en Interpuerto dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León; información que dio sin saber que una de las víctimas fatales era su exesposa Débora Estrella.

Compartió video del accidente de su exesposa Débora Estrella

A través de su cuenta de Facebook, el comunicador regiomontano dio información sobre la aeronave captada cuando caía a la orilla del río. En ese instante se tenía el reporte de una pareja sin vida debido al accidente.

A las 20:17 horas, Protección Civil de Nuevo León dio cuenta del hallazgo de la avioneta, confirmando un saldo de dos personas muertas debido al impacto.

De acuerdo con medios locales, los mismos usuarios de redes sociales comentaron en el post de José Luis García que una de las víctimas era la conductora de Telediario Débora Estrella.

Poco después, el periodista borró su publicación de Facebook.

A las 0:24 horas del domingo 21 de septiembre, autoridades de Nuevo León confirmaron el fallecimiento de la conductora.

“Protección Civil Nuevo León lamenta profundamente el fallecimiento de Débora Estrella. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos, deseando fortaleza y pronta resignación en estos momentos de dolor”.

Protección Civil de Nuevo León.

Cabe señalar que José Luis García y Débora Estrella se casaron en octubre de 2010. Tras 10 años de relación, anunciaron su separación en 2020.

Último mensaje de conductora Débora Estrella se vuelve viral

El mismo día del desplome de la avioneta, llamó la atención que horas antes de la tragedia, Débora compartió una historia en Instagram muy relacionada con su muerte. Se trató de una historia en la que mostró la avioneta con la que despegó desde el Aeropuerto Internacional del Norte, en Monterrey.

En la imagen, que rápidamente se volvió viral tras confirmarse el accidente, se aprecia la aeronave en tierra junto con el mensaje: “¿Adivinen qué…?”. La historia fue publicada alrededor de ocho horas antes del accidente en el municipio de García.

Usuarios y colegas relacionaron de inmediato la fotografía con las imágenes que difundieron los cuerpos de emergencia en el sitio del accidente. Poco después, el medio de comunicación donde trabajaba la conductora confirmó la noticia, causando gran conmoción entre sus seguidores.