Piloto consumió alcohol y cannabis antes del accidente de Débora Estrella

GENERANDO AUDIO...

Accidente en el que falleció Débora Estrella. Foto: Protección Civil NL

A tres semanas del accidente en el que fallecieron Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León informó que la autopsia del piloto dio positivo en el consumo de alcohol y cannabis.

Piloto consumió cannabis y alcohol antes del accidente en el que murió Débora Estrella

Javier Flores Miranda, fiscal de Nuevo León, declaró ante la prensa que ya se tienen los resultados de la autopsia de Bryan Ballesteros y se confirmó que el piloto había consumido alcohol y cannabis antes del trágico vuelo en el que perdió la vida junto a la conductora de televisión, Débora Estrella.

“Al parecer el resultado es algo de aliento alcohólico y positivo para el cannabis”, comentó brevemente el fiscal, sin mencionar si esto influyó en el accidente registrado el pasado 20 de septiembre en el municipio de García.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

En el mismo encuentro con la prensa, Javier Flores informó que la Fiscalía General de la República (FGR) se encargará de la investigación del caso y la FGJ de Nuevo León ya entregó las primeras diligencias, incluyendo las autopsias de Débora Estrella y Bryan Ballesteros.

[TE PUEDE INTERESAR: Débora Estrella: sale a luz presunto video del accidente donde murió la conductora]

“Se está realizando la inhibitoria a la autoridad federal, creo yo que, en breve tiempo, a más tardar el viernes, debe de estar ante la autoridad federal. Fueron las diligencias primarias en relación con el accidente, a las autopsias y a la cuestión de la aeronave”, declaró el fiscal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]