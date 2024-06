¿Por qué llueve en Monterrey, pero hay reportes de falta de agua?

Lluvias en la ciudad de Monterrey tras paso de Alberto. Foto: Cuartoscuro

El paso de la tormenta Alberto trajo lluvias a Nuevo León que aumentaron el nivel de las presas. Esto es una buena noticia debido al problema de sequía en el estado, pero no todo es color de rosa porque en varios puntos de la ciudad de Monterrey aún se reporta escasez de agua.

¿Por qué no hay agua en Monterrey a pesar de las lluvias?

Agua y Drenaje informó que el 90% de la población en Monterrey cuenta con servicio de agua, por lo menos durante 12 horas al día. El 10% restante carece del suministro debido a la turbulencia de las presas, la cual no permite que las plantas potabilizadoras trabajen a su máximo potencial. Entre las zonas más afectadas se encuentra el área de la Huasteca, en Santa Catarina.

Las autoridades reportan que el acueducto que va de San Pedro a Santa Catarina presenta daños, por lo que se recomienda a la población guardar agua en tambos o cubetas. Se espera que a partir de este martes comience a normalizarse el servicio.

También se le pide a los ciudadanos que no tomen agua de la llave, porque aunque está desinfectada, no es apta para consumo, hasta nuevo aviso. Por otra parte, no hay ningún problema si se utiliza para otras actividades.

