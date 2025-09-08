Presa La Boca rebasa su capacidad: alcanza 103.67% tras lluvias en NL

GENERANDO AUDIO...

Las fuertes lluvias en NL llenaron la presa de La Boca. Foto: Cuartoscuro

Las intensas lluvias que se registraron el día de ayer en Nuevo León provocaron que la presa de La Boca rebasara su capacidad, alcanzando un almacenamiento del 103.67%. Esta información fue dada a conocer por Luis Carlos Alatorre, director general del organismo de la Cuenca del Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Presa de La Boca se encuentra en el 103.67% de su capacidad

Luis Carlos Alatorre dio a conocer este lunes por la mañana que la presa de La Boca registra un volumen de almacenamiento del 36.290 Hm3, lo que representa el 103.67% de su capacidad.

Esto ocurrió por las intensas lluvias que azotaron el Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Reportes señalan que las precipitaciones dejaron autos varados y afectaciones en algunos municipios.

Hace unos días, el 4 de septiembre, el directivo de la Conagua informó sobre el estado de las presas de todo el organismo de Cuenca Río Bravo, incluyendo las que pertenecen al estado de Nuevo León.

En el reporte se indica que dos de las tres presas del estado presentan una capacidad por encima del 90%; la restante se encuentra en el 71.5% de llenado.

Nivel de las presas de Nuevo León (4 de septiembre de 2025)

Cerro Prieto: 272.368 Hm3 (90.8%)

272.368 Hm3 (90.8%) La Boca: 34.737 Hm3 (99.2%)

34.737 Hm3 (99.2%) El Cuchillo: 802.600 Hm3 (71.5%)

En comparación con el mes pasado, hay una disminución en el almacenamiento en las presas de Cerro Prieto y El Cuchillo. La única que mejoró fue La Boca, aunque es la de menor capacidad de las tres.

Nivel de las presas de Nuevo León (4 de agosto de 2025)

Cerro Prieto: 280.000 Hm3 (93.3 %)

280.000 Hm3 (93.3 %) La Boca: 32.562 Hm3 (93.0%)

32.562 Hm3 (93.0%) El Cuchillo: 836.968 (74.5%)

