Presentan cinco nuevas denuncias en contra de Rubén “N”, entrenador de gimnasia acusado de abuso en Nuevo León

Rubén “N”, uno de los tres entrenadores de gimnasia en Nuevo León acusados de abusar sexualmente de sus estudiantes cuando eran menores de edad, y que fue detenido la semana pasada, recibió cinco denuncias más en su contra por la misma causa.

Emily Monsiváis, una de las afectadas y quien encabeza un grupo de exalumnas de gimnasia y víctimas de Rubén “N”, explicó que algunas de las afectadas ya habían presentado denuncias anteriormente, pero las rechazaron por falta de pruebas.

“Tenemos dos chicas que denunciaron en el 2010, pero no se siguieron sus carpetas. Otra chica que denunció en 2014, otra que denunció en el 2015 y otras dos que van a denunciar apenas”, explicó Emily Monsiváis.

Detalló que el mes pasado se presentaron seis denuncias, además de las cinco denuncias del día de hoy, sumando un total de 11 denuncias en contra Rubén “N”, a quien aprehendieron el fin de semana pasado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Luego de dos audiencias, un juez consideró que ameritaba prisión preventiva.

“Tenemos la confianza de que se están haciendo las cosas rápido, pero sí nos gustaría, definitivamente, que no lo dejaran libre, porque ahorita está en prisión preventiva. Lo que queremos es que no lo suelten y que se sumen todas las carpetas de investigación, no sólo las tres por las que está detenido”, agregó Emily.