Se han implementado acciones para contener el brote. Foto: Reuters

La Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG) fijó postura tras la detección de gusano barrenador en Nuevo León. Aseguró que la única estrategia efectiva para romper el ciclo de esta plaga es la liberación masiva de moscas estériles, y no imponer más restricciones al ganado.

De acuerdo con la AMEG, el parásito afecta a cualquier animal de sangre caliente, por lo que aumentar medidas de control sobre el ganado no garantiza detener su propagación. Mientras no se refuerce la estrategia biológica, advirtieron, el riesgo seguirá latente en la región.

Gusano barrenador: protocolo y detección en Nuevo León

La AMEG destacó que los esfuerzos aplicados en materia de movilización de ganado han servido para monitorear y en algunos casos mitigar el avance del parásito, pero insistió en que no bastan para eliminarlo.

Recordaron que desde 2024, cuando se detectó por primera vez el gusano barrenador en México, se activaron medidas de control biológico. En el caso de Nuevo León, el reporte fue realizado por una engorda a SENASICA, que notificó a la autoridad de USDA, siguiendo los protocolos establecidos. Esto, afirmaron, demuestra que el sistema de monitoreo está funcionando y permite detectar de forma oportuna la plaga.

AMEG: carne mexicana sigue siendo segura

Los productores de carne resaltaron que han invertido en infraestructura y protocolos para detectar, aislar, tratar y curar a cualquier animal infectado. Además, se han reforzado las revisiones en puntos de control, aunque advirtieron que sobrerregular la movilización del ganado no elimina el problema y solo frena la producción nacional.

La AMEG confirmó que seguirá trabajando de la mano con autoridades federales y estatales para mejorar los protocolos de atención. Subrayaron también que la carne mexicana es segura y de alta calidad, pues cumple con procesos de inspección TIF que garantizan inocuidad tanto para consumidores nacionales como para mercados internacionales.

