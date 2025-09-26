GENERANDO AUDIO...

Profepa investiga a La Pastora por estado delicado de osa. FOTO: Ilustrativa/Getty

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció el inicio de una investigación en el Zoológico La Pastora, ubicado en Nuevo León, debido a la posible negligencia en el manejo de una osa que actualmente se encuentra en estado de salud delicado.

El organismo informó que la osa presenta un estado de salud delicado, por lo que se está revisando su expediente clínico. Especialistas veterinarios emitirán recomendaciones sobre los pasos a seguir para garantizar una atención adecuada y digna al animal.

De acuerdo con el comunicado oficial, la Profepa busca deslindar responsabilidades en torno al trato recibido por el ejemplar, que está bajo custodia del zoológico desde hace 30 meses.

Inspección a la UMA

La Profepa detalló que se lleva a cabo una visita de inspección a la Unidad de Manejo Ambiental (UMA) donde habita la osa, con el fin de constatar las condiciones del lugar y analizar su historial clínico.

El caso ha generado preocupación pública debido a la situación del ejemplar y a los señalamientos sobre las condiciones en que se encuentra en el zoológico. La Profepa aseguró que continuará informando sobre los avances de la investigación y el estado del animal.

Denuncian maltrato animal

Cristina Marmolejo, defensora de los animales, denunció las malas condiciones en la que viven dos osos en el Zoológico La Pastora, en Monterrey, Nuevo León. Uno de los especímenes tiene la piel pudriéndose, mientras que el otro está encerrado en una jaula pequeña.

El caso se difundió rápidamente en redes sociales y más personas se sumaron a la exigencia de un trato digno para los animales.