¿Agresivo al volante? ¡Aguas! En Nuevo León podrías quedarte sin licencia

Buscan sacionar a conuductores violentos en Nuevo León. Foto: Getty Images

Una diputada local del estado de Nuevo León propuso suspender la licencia de los automovilistas violentos que se pelean en la vía pública o alteran el órden público . Esta sanción busca prevenir el aumento de violencia en las calles del estado.

Proponen suspender licencia de conductores violentos en Nuevo León

Melisa Peña, legisladora de la bancada de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, presentó una iniciativa para suspender la licencia de conducir de aquellas personas “que incurran en agresiones físicas o verbales durante la conducción, ya sea en vehículos privados o de servicio público, siempre que dichas acciones alteren el orden público, comprometan la seguridad vial o pongan en riesgo la integridad de los usuarios”.

“Las calles no son un campo de batalla. Quien no puede manejar su carácter al volante, no debería tener el privilegio de conducir hasta que demuestre que puede hacerlo de forma segura”, declaró la diputada Peña.

De acuerdo con la propuesta, para que los automovilistas sancionados recuperen la licencia de conducir, primero deberán acreditar que tomaron un curso de rehabilitación o un tratamiento correctivo. Cada municipio se encargará de establecer los lineamientos de certificación de estos cursos.

La iniciativa de la diputada busca añadir tres párrafos al artículo 68 de la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial de Nuevo León. Hasta el momento, esta sanción para automovilistas violentos se mantiene como iniciativa, a la espera de su discusión y posible aprobación.

