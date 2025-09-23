GENERANDO AUDIO...

Mauricio Fernández falleció este martes. Foto: Cuartoscuro

Mauricio Fernández, destacado político en Nuevo León, falleció este martes a los 75 años. El alcalde de San Pedro padecía cáncer y pidió licencia para tratar su enfermedad.

Además de desempeñarse como alcalde, también fue empresario, coleccionista de arte, exsenador, excandidato a gobernador y consejero estatal vitalicio del Partido Acción Nacional (PAN).

¿Quién era Mauricio Fernández?

Mauricio Fernández nació en una familia privilegiada de Nuevo León. Su padre, el empresario y político Alberto Fernández Ruiloba, fue uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN). Su mamá, la señora Margarita Garza Sada, se desempeñó como una destacada impulsora de la cultura en nuestro país.

Su carrera política destaca por las cuatro ocasiones en que fue electo alcalde del municipio de San Pedro Garza García (1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y 2024-27). En su último periodo pidió licencia para tratar su padecimiento de cáncer, por lo que no concluyó su cuarto mandato.

Otro cargo público que ocupó fue el de senador del Congreso de la Unión de 1994 al año 2000. En 2003 se postuló como candidato por la gubernatura de Nuevo León.

También cuenta con una brillante trayectoria en el ámbito de los negocios, desempeñándose como asesor de importantes empresas como BBVA Bancomer y Grupo Industrial Alfa.

Mauricio Fernández, comprometido con la cultura

Además de su carrera política, Mauricio Fernández fue conocido por ser un ávido coleccionista de diversos objetos como fósiles, minerales, obras de arte, antigüedades, monedas, y un largo etcétera; además fue un gran promotor de la cultura.

A finales de 2023 se inauguró el museo de La Milarca, en el parque Rufino Tamayo de Nuevo León. Este espacio es una réplica de la casa de Fernández y cuenta con un acervo de 3 mil 500 obras, algunas de ellas forman parte de su colección privada.

