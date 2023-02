¿Quién es Diego Santoy Riveroll, el “asesino de Cumbres”, y dónde está actualmente?

Diego Santoy Riveroll mató a los hermanos de su exnovia. Foto: GettyImages/Archivo

Diego Santoy Riveroll, llamado el “asesino de Cumbres”, es uno de los multihomicidas más recordados de los últimos años en México; el 2 de marzo de 2006 asesinó a los hermanos de su exnovia, Erika Peña Coss; a continuación, en Unotv.com, donde ya te hemos informado sobre este caso, te decimos más detalles del caso.

Puedes leer: “Asesino de Cumbres”: ¿qué fue de los involucrados en el multihomicidio?

Diego Santoy Riveroll se hizo del sobrenombre del “asesino de Cumbres” por la colonia en Monterrey donde vivía su novia Erika Peña, una zona residencial de clase media que quedó marcada por el asesinato de los pequeños Erick Azur, de 7 años, y María Fernanda, de 3.

Ver más

De acuerdo con las investigaciones y declaraciones del “asesino de Cumbres”, se sabe que luego de diversas discusiones que tenía con su novia Erika Peña, la relación llegó a su fin, por lo que en un arranque de ira, Diego Santoy Riveroll entró de madrugada a la casa de la joven para cometer los delitos.

Aunque el “asesino de Cumbres” intentó inculpar a su novia, Erika Peña Coss, para que él quedara como un cómplice, las autoridades lo encontraron culpable de los siguientes delitos:

Allanamiento de morada

Secuestro

Asesinato en grado de tentativa

Dos homicidios calificados

Ver más

Diego Santoy Riveroll, de entonces 21 años y estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo (UANL), apuñaló a Erick Azur, de 7 años, y ahorcó a María Fernanda, de 3 años, la madrugada del 2 de marzo de 2006.

Además, intentó asesinar a Erika Peña y en su huida secuestró a una empleada doméstica, a quién la metió en la cajuela de su auto y después la liberó.

¿Qué pasó con Diego Santoy Riveroll, “el asesino de Cumbres”, tras el multihomicido?

Diego Santoy Riveroll fue detenido cinco días después en un autobús en Oaxaca junto con su hermano; se dirigían hacia la frontera sur del país, donde pretendían cruzar hacia Guatemala para evadir a las autoridades.

El caso del “asesino de Cumbres” consternó a México y ganó relevancia mediática de inmediato. Los menores asesinados y Erika Peña eran hijos de una famosa conductora de televisión en Nuevo León, Teresa Coss, a quién se le perdió la pista luego de este episodio.

Una vez que lo presentaron ante las autoridades, comenzaron los careos y el “juego” legal entre las defensas de ambas partes.

Luego de confesarse culpable, en diversas declaraciones ante los jueces, Diego Santoy Riveroll, aconsejado por su abogada, Silvia Raquenel Villanueva, a quién asesinaron en 2009, reveló versiones alternas, entre las que se encontraban:

Que Erika Peña lo obligó a asesinar a sus hermanos

Que Diego Santoy Riveroll sostuvo relaciones con Teresa Coss

Que Erika Peña pudo haber estado drogada la madrugada del multihomidio

Qué la joven le pidió que además le diera golpes en la cabeza con un martillo

¿Dónde está Diego Santoy Riveroll y qué hace actualmente?

Luego de diversos meses de juicio, Diego Santoy Riverol fue enviado al penal de Topo Chico; sin embargo, luego se ordenó el traslado del “asesino de Cumbres” al penal de Cadereyta, donde en 2017 hubo un motín que dejó por lo menos siete heridos.

Diego Santoy Riveroll lleva 17 años en prisión; actualmente, ronda los 37 años de edad y permanecería tras las rejas, por lo menos hasta que tenga 63 años.

Actualmente, dentro de prisión, trabaja como profesor de computación de otros internos, donde aplica parte de los conocimientos que adquirió en la UANL cuando estudiaba Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Puedes escuchar: canción inspirada en el caso del “asesino de cumbres”

¿A cuántos años condenaron a Diego Santoy?

El “asesino de Cumbres” fue sentenciado, primero, a 138 años, pero en marzo de 2021 se le volvió a dictar una sentencia, luego de que la defensa de Diego Santoy Riveroll apelara.

El abogado de la familia Peña Coss confirmó que la nueva sentencia para el “asesino de Cumbres” es de 71 años y 7 meses, además de que se le obligó a pagar montos económicos por reparación de daños a las víctimas involucradas:

217 mil 139 pesos por el asesinato de los menores Peña Coss y León

23 mil 400 pesos a Teresa Coss y a su esposo para tratamiento psicológico

tratamiento psicológico 10 mil 400 pesos a Erika Peña Coss para tratamiento psicológico

para tratamiento psicológico 23 mil 400 pesos a Catalina Bautista Juárez, la empleada doméstica, por tratamiento psicológico

¿Con quién se casó Diego Santoy Riveroll?

En 2009, el “asesino de Cumbres” contrajo matrimonio en prisión con una mujer identificada como Lety, con quien tuvo un hijo que hoy en día tendría 12 años.

Lety era la presidenta de un club de fans que manifestaba su apoyo a Diego Santoy y que consiguió hacerse del círculo más cercano del joven.

Sin embargo, años más tarde, Lety y Diego Santoy se divorciaron; hasta la fechas tampoco se sabe del paradero de la mujer y del hijo que procreó con el “asesino de Cumbres” en el penal de Cadereyta.

Ver más

¿Qué paso con Erika Peña Coss, ex de Diego Santoy?

Erika Peña Coss y su familia abandonaron la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para desvincularse de los acontecimientos que vivieron en 2006.

Poco se sabe de su vida privada, pero en los últimos años circuló la información de que se comprometió en 2012 con un empresario canadiense y que en 2014 se casó en Guanajuato.

No se sabe con exactitud dónde vive actualmente; sin embargo, se dice que no estaría viviendo en México, ya que a las últimas audiencias no se presentaron, y que abandonaron el caso una vez que se dictó sentencia por primera vez; además, se habría cambiado el nombre a Erika Otto.

Por otra parte, la mamá de Erika Peña Coss desapareció del mundo del entretenimiento y de un día a otro dejó la televisora en la que trabajaba en Nuevo León.

Entrevista reciente al “asesino de Cumbres”

La siguiente entrevista fue hecha por Saska Niño de Rivera, una psicóloga y fundadora de una organización dedicada a trabajar de cerca con personas en la cárcel. En abril de 2022 tuvo una plática con Diego Santoy, en donde habló sobre el caso Peña Coss.