Ritha Noelhy denuncio su caso en redes sociales. Foto: Getty Images

Recientemente se viralizó en redes sociales el caso de Ritha Noelhy, una mujer de Monterrey, Nuevo León, que denunció las agresiones que recibió por parte de su expareja. Mediante una serie de videos, Ritha mostró evidencia de la violencia de la que ha sido víctima, incluyendo la ocasión en que la amenazaron con un cuchillo.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

Ritha Noelhy denuncia agresiones por parte de su expareja

En su denuncia, Ritha Noelhy comenta que Francisco “N”, su expareja, comenzó a golpearla desde principios de año. Ella menciona que tenían discusiones como toda pareja, pero estas se tornaron cada vez más violentas a partir del 23 de enero, el día que la golpeó por primera vez.

“Salimos a festejar y como siempre su alcoholismo le ganó. Tuvimos una discusión, como cualquier pareja, cabe recalcar que fue la primera vez que me tocó fuertemente, al bajarme de la camioneta, él se baja y me golpea en la cara porque yo no quería subirme a la camioneta”, publicó Ritha.

Desde entonces, las cosas solo empeoraron. Las agresiones de Francisco “N” se hicieron más frecuentes, y en una ocasión la amenazó con un arma blanca. En un video que compartió la víctima se ve que con una mano la agarra del cuello y con la otra empuña un cuchillo, mientras él le dice “¿No me tienes miedo, no me tienes miedo?”.

En otro video denuncia que Francisco “N” la controlaba todo el tiempo, cuestionando con quién salía y si se veía con otros hombres, cuando ella solo había pedido un taxi. También muestra que no la dejaba en paz cuando estaba en el baño; él se metía a la fuerza para preguntarle dónde había dejado su teléfono.

Ritha Noelhy menciona que decidió terminar la relación con su agresor y ya presentó una denuncia ante la Fiscalía de Nuevo León. “No minimizo mis errores pero tampoco es justo que yo esté sufriendo por todo esto y él siga libre. No permitiré que quede como una carpeta más.Si es necesario sacaré todas las pruebas en su contra”.

