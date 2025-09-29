Quinceañera se queda sin invitados y su mamá invita a todos en redes sociales

GENERANDO AUDIO...

Fiesta de XV años. FOTO: Shutterstock

Lo que debía ser un día de alegría para Miche, una joven que celebraba sus XV años, se convirtió en un momento triste cuando, a pesar del esfuerzo y sacrificio de su familia, ningún invitado acudió a la fiesta organizada en el salón Hacienda El Manantial.

Ante la situación, su mamá publicó un mensaje en un grupo de Facebook para invitar a las personas a asistir:

“Hacemos cordial invitación para que vengan, ya que no ha llegado gente, ya que con mucho sacrificio se hizo y por el horario no mucha gente vino. Se termina a las 5 pm”, escribió.

La publicación rápidamente comenzó a circular en redes sociales, despertando la empatía de usuarios que compartieron el mensaje con la intención de que más personas se unieran a la celebración y acompañaran a Miche en su día especial.

Hasta el momento, no se ha informado si finalmente vecinos o internautas acudieron al festejo, pero la historia refleja cómo las redes sociales pueden convertirse en un espacio de solidaridad para acompañar a quienes más lo necesitan en momentos importantes.

